【藥物回收】GSK一批哮喘藥有潛在品質缺陷須回收　曾供應醫管局私院

衞生署今日（8日）同意持牌藥物批發商葛蘭素史克有限公司採取預防措施，從市面回收一批次（批次編號：3K4D）的Nucala 100 毫克溶液預填充注射器（香港註冊編號：HK-66838），因為相關產品有潛在品質缺陷。



衞生署今日接獲葛蘭素史克通知，指在其中一個製成品內發現一根纖維，屬於品質缺陷。經評估後，有關海外製造商認為缺陷可能源自一個待包裝產品批次，並可能影響由該批次包裝而成的多個成品批次。因此，製造商決定回收所有的成品批次。根據葛蘭素史克的資料，批次編號3K4D屬受影響並已進口在本港供應的唯一批次。作為預防措施，葛蘭素史克自願從市面回收受影響的批次。



上述產品是用於治療嚴重哮喘的處方藥物。根據葛蘭素史克的資料，受影響批次曾供應予醫院管理局、私家醫院和私家醫生。葛蘭素史克已設立熱線電話處理相關查詢。



衞生署指，至今未有接獲涉及有關產品批次的不良反應報告，並會密切監察有關回收，正在使用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

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責任編輯：蘇文軒