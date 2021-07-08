  • 29°C
香港時間 : 2021708日 (週四) 21:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藥物回收】GSK一批哮喘藥有潛在品質缺陷須回收　曾供應醫管局私院

社會 21:40 2021/07/08

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

衞生署今日（8日）同意持牌藥物批發商葛蘭素史克有限公司採取預防措施，從市面回收一批次（批次編號：3K4D）的Nucala 100 毫克溶液預填充注射器（香港註冊編號：HK-66838），因為相關產品有潛在品質缺陷。

衞生署今日接獲葛蘭素史克通知，指在其中一個製成品內發現一根纖維，屬於品質缺陷。經評估後，有關海外製造商認為缺陷可能源自一個待包裝產品批次，並可能影響由該批次包裝而成的多個成品批次。因此，製造商決定回收所有的成品批次。根據葛蘭素史克的資料，批次編號3K4D屬受影響並已進口在本港供應的唯一批次。作為預防措施，葛蘭素史克自願從市面回收受影響的批次。

上述產品是用於治療嚴重哮喘的處方藥物。根據葛蘭素史克的資料，受影響批次曾供應予醫院管理局、私家醫院和私家醫生。葛蘭素史克已設立熱線電話處理相關查詢。

衞生署指，至今未有接獲涉及有關產品批次的不良反應報告，並會密切監察有關回收，正在使用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

衞生署 私家醫院 哮喘藥 哮喘

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶