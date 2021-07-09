【初步確診】哈薩克斯坦駐港總領事館39歲職員疑復陽　防護中心指患者上月中曾於哈薩克斯坦確診

▲ 西環高逸華軒出現一宗確診個案。（陳國峰攝）

本港新冠疫情再現變數，堅尼地城高逸華軒管理處貼出告示，指今午約5時接獲衞生防護中心通知，有大廈住戶確診，管理處已即時清潔大廈公眾地方及設施。衞生署衞生防護中心傍晚回覆指，正調查一宗懷疑復陽的外地個案，涉及一名39歲男子，他今年7月5日從哈薩克斯坦經曼谷抵港，是哈薩克斯坦駐港總領事館職員。

中心的初步調查資料顯示，該名病人今年6月中曾於哈薩克斯坦確診新冠病毒。中心正與哈薩克斯坦衞生當局跟進，流行病學調查仍在繼續。

該名患者居堅尼地城高逸華軒：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2



該患者於7月7日就強制檢測提交的樣本經私營化驗所進行的病毒檢測結果呈初步陽性，惟相關樣本經衞生署公共衞生化驗服務處進行的覆檢結果為不確定。該名人士已被送往醫院接受進一步檢測。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文