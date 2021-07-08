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【強制檢測】確診港人離港前曾訪又一城戲院　再多9指明地方納強檢

社會 23:04 2021/07/08

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又一城Festival Grand Cinema納強檢，在6月12日上午11時至下午1時曾身處超過一小時的人士，須於於7月10日或之前接受新冠病毒核酸檢測。資料圖片

食物及衞生局今日（8日）發出強制檢測公告，要求於指定期間，曾身處9個指明地方的人士，於7月10日或之前接受新冠病毒核酸檢測。當中包括日前一名入境澳洲後確診的港人，離港前再多兩個地方曾經到訪，分別是九龍塘又一城戲院及荃灣海灣花園商場海王潮州樓。另因應一宗曾於香港國際機場轉機的非本地確診個案，機場禁區內2個環亞機場貴賓室亦須強檢。

此外，因應早前涉及L452R變異病毒株而與輸入個案有流行病學關連的個案，涉及的香港仔四個指明地方亦需要再次進行檢測。而黃大仙聖公會基德小學六年級因爆發上呼吸道感染，為謹慎起見，涉及師生亦須接受強制檢測。強檢公告如下：

7月8日強制檢測公告詳情--
(須於7月10日或之前接受檢測。受檢人士若在7月6日至7月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定)

A. 涉及 L452R 變異病毒株的非本地確診個案曾到訪的地方(涉及一名入境澳洲後確診的港人)：

1. Festival Grand Cinema--九龍塘又一城地下高層戲院--在6月12日上午11時至下午1時曾身處超過一小時的人士

2. 海王潮州樓（金富）-- 荃灣海灣花園購物商場地下高層 UG1-UG12 號鋪 -- 在6月19日下午6時至下午10時曾身處人士

B. 曾於香港國際機場轉機的非本地確診個案曾到訪的地方：

曾於指定時間逗留機場環亞貴賓室者，需接受強制檢測。（資料圖片）

1. 環亞機場貴賓室（離境大堂，鄰近 1 號閘口）-- 香港國際機場一號客運大樓 6 樓 -- 在6月14日下午4時至下午11時曾身處的人士

2. 環亞機場貴賓室（離境大堂，鄰近 35 號閘口）-- 香港國際機場一號客運大樓 6 樓 -- 在6月14日下午11時至6月15日上午7時曾身處的人士

C. 屬再次檢測的指明地方：

1. 冠藍軒 -- 鴨脷洲鴨脷洲大街 95 號 -- 在6月9日、6月10日、6月13日、6月19日、6月21日、6月22日、6月23日、6月24日或6月27日曾身處的人士

2. 香港仔街市 -- 香港仔大道 203 號香港仔市政大廈 -- 在6月29日中午12時至下午6時曾身處的人士

3. 百佳超級廣場 -- 香港仔南寧街 13-23 號香港仔中心地下 -- 在6月29日中午12時至下午6時曾身處的人士

4. 海東軒 -- 鴨脷洲鴨脷洲大街145號僑民大廈地下2號鋪及1樓3號鋪 -- 在6月20日上午9時至中午12時曾身處的人士

D. 爆發上呼吸道感染學校 

1. 聖公會基德小學六年級 -- 黃大仙大成街 -- 在6月25日至7月8日期間上課學生及學校老師

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

責任編輯：吳卓峰

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