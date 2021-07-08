【親子好去處】Hello Kitty+Melody+布甸狗運動裝落場　獨家Sanrio精品限量發售

▲ 動感女子組與活力男子組分別於The ONE及皇室堡跟大家見面。

「Sanrio Characters 超萌競技場」即將登陸尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡，40多位Sanrio家族成員已抵達競技場準備就緒參與盛事，當中有12位選手齊齊以全新獨家運動造型矚目登場！

【親子好去處】14位迪士尼公主現身新世紀廣場 盡睇空運直送獨家限定精品【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

The ONE動感女子組

動感女子組的隊長為Hello Kitty，她會率領Cheery Chums、Kuromi 、Marron Cream、My Melody及My Sweet Piano大玩花式跳水、高爾夫球、網球等「女神」魅力大發的項目。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

皇室堡活力男子組

另一邊廂，活力男子組則由Pompompurin（布甸狗）領軍，聯同Ahiru No Pekkle（AP鴨）、Cinnamoroll（玉桂狗）、Kero Kero Keroppi、Pochacco（PC狗）和Tuxedosam以汗水灑遍運動場，玩盡花式滑板、踩單車、棒球等運動。

【親子好去處】賀彼思動畫35周年 海港城舉行全港首個Pixar Fest【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

獨家限量發售Sanrio精品

兩場亦同步特設「超萌競技限定店」，發售Sanrio會場獨家運動主題商品。

特別推介齊集12位男女選手全新運動造型的Sanrio Characters手挽袋，其他精選產品包括可愛Sanrio Characters造型摺扇、保冷購物袋、夏日消暑必備的冰袋、涼感毛巾及日常小物等，獨家限量發售，極具收藏價值。

同場亦以低至6折獨家會場價發售多款精品，The ONE Club及WINDSOR CLUB會員可獨享正價貨品9折，相信一眾粉絲已準備好選購心儀應援物，為心愛角色加油打氣！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Sanrio Characters 超萌競技場

日期： 7月10日至8月29日

時間：上午10時至晚上10時

地點：The ONE UG2中庭、皇室堡地下中庭

Sanrio Characters 超萌競技限定店

日期： 7月10日至8月29日

時間：上午11時至晚上9時

地點：The ONE UG2中庭 、皇室堡地下中庭

同場加映：雷碧娜、黃昕瑜、陸惠玲專訪