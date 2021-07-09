【刀傷警員】香港大學學生會幹事會致歉並全體辭職　港大學生會評議會收回悼念決議

▲ 香港大學學生會幹事會致歉並全體辭職，港大學生會評議會收回悼念決議。網上直播截圖

香港大學學生會幹事在凌晨一時召開記者會，學生會會長郭永皓宣布學生會評議會撤回早前「哀悼梁健輝議案」，隨即就事件致歉及宣布學生幹事立刻辭職，包括涉及的學生會評議會成員即時辭職。

港大學生會會長郭永皓指評議會早前通過的悼念梁健輝決意，內容嚴重不當，強調學生會無意鼓勵非法行為。他形容事件已發展到好嚴重，並讀出學生會道歉信，指評議會議案內容嚴重不當，辜負社會大眾期望，就事件對大學及社會帶來的影響深感抱歉，決定撤回議案，學生會幹事會都會立刻辭職。

他表示，撰寫道歉信是想對市民和投他們票的學生有一個交代。

▲ 港大學生會會長率領幹事鞠躬道歉。網上直播截圖

早前，港大學生會評議會在第3次緊急會議前，為七一襲擊警員後自殘身亡的疑兇默哀，並通過動議，感激其犠牲。事件引發社會關注，香港大學、保安局均強烈譴責美化暴力。教育局局長楊潤雄亦批評，評議會和部分學生代表的做法是非不分，需以嚴辭痛斥。

另外，香港大學學生會文化聯會幹事會、香港大學學生會學社聯會幹事會、香港大學學生會體育聯會幹事會，深夜亦就「香港大學學生會評議會通過悼念議案 」發出聲明：

三聯會多年來一直維持政治中立，並反對任何形式的暴力，亦曾有前文化聯會會長因與學生會評議會政見不合而離職。學生會評議會代表三聯會的幹事均已辭任學生會評議員的職務，並和香港大學學生會評議會再無關係。 各聯會評議會和學生會評議會亦無從屬關係。就昨日學生會評議會通過的動議，三聯會及其代表並沒有參與相關討論，部分代表亦沒有參與會議並沒有投票。而其餘與會的三聯會代表在誤解之下，未能保持政治中立，對此深感抱歉。



我們對七月一號有包括公職人員在內的人士受傷深表同情，並譴責一切對公共安全有危害之行為。



三聯會將繼續保持政治中立，竭力服務屬會。

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責任編輯 李志強