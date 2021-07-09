【令人心痛】7歲柔道男童遭重摔致死周六出殯　爸爸悲痛告別：來世再當父子

▲ 帷帷將於7月10日出殯。

台灣7歲男童帷帷，今年4月上柔道班時，遭教練和師兄重摔27次重傷，苦撐70天後最終於6月29日晚，因心臟衰竭離世。帷帷將於明日（10日）出殯，爸爸於社交平台心痛發文，表示與帷帷「約定來世再當父子」。

▲ 惟惟於6月29日離世。（facebook圖片）

帷帷爸爸昨日（8日）在facebook發文指，本周六是帷帷告別大家的日子，他表示，希望網民能在當日，在自己的facebook版面上，寫下對帷帷的關心與祝福。

帷帷馬利歐，你雖然離開爸爸身邊，卻永遠停留在爸爸心裏，如果不是大人的過錯，帷帷你不會那麼早離開世間，爸爸對不起你，沒有好好保護你，我們約定來世再當父子。

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難過白頭人送黑頭人

帷帷爸爸在兒子離世後，亦曾發文哀悼，「從帷帷受傷至今我一直期盼，帷帷可以像馬利歐一樣，關關難過關關過，一直堅持到醒來」、「我最愛的馬利歐帷帷，離開我的身邊了！此時此刻的我心很痛很痛，一拳一拳的重擊我的心，我無法承受白髮人，送黑髮人的痛與苦！」

網民紛紛留言為爸爸打氣，亦為帷帷的離世感到心痛，「但願你現在是一個快樂的小天使，遠離了人世間的苦！黃爸爸也要加油讓自己走出傷痛」、「這麼漂亮帥氣懂事貼心的孩子，就這樣毀在那個殘暴狠毒的垃圾手上，看著照片又心酸難過了」。

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涉事教練一直神隱

據台媒報道，當地檢察官日前率法醫進行解剖，帷帷的遺體送至法醫中心鑑定。若驗屍報告證實男童死因與涉事教練的行為有關，當局將以傷害致死罪起訴何姓教練，他所面臨的刑責將會是7年以上徒刑至無期徒刑。惟涉事教練保釋後一直神隱，從沒出面向家屬道道歉。

事發於4月21日，來自台中市豐原7歲的帷帷，僅學柔道2星期，連基本的受身、保護身體方式都沒學會，就在當日被67歲的何姐教練及師兄過肩重摔多達27次，期間帷帷有跪地求饒，哭喊：「我的頭、我的腳，不要了啦！」，但教練沒有停止，仍要對方繼續摔，導致帷帷一直趴在地上無法起來。

最終帷帷被摔至重傷昏迷，送院後更被醫生宣判腦死。經過70天留院後，父母決定忍痛放棄急救，延至6月29晚9時許，男童在父母陪伴下離開人世。

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