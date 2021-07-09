【聲夢傳奇】傳炎明熹拒約激嬲TVB　張敬軒出手打救Gigi仍跌出三甲

▲ 盛傳《聲夢傳奇》炎明熹拒簽約TVB，張敬軒出手打救仍跌出三甲。

TVB節目《聲夢傳奇》未到決賽已成功捧紅幾位年輕唱將，當中Gigi炎明熹更是由一開始已成《聲夢傳奇》冠軍大熱。可是近日卻傳因為炎明熹不肯跟大台簽約，最終會在比賽中三甲不入。

在日前一班《聲夢傳奇》學員出席有關TVB東京奧運主題曲的記者會時，Gigi表現冷淡，顯得有點不投入，相反另一上位大熱姚焯菲（Chantel）十分開朗，心情大靚。

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▲ 有傳大熱Gigi三甲不入！（instagram圖片）

張敬軒力保炎明熹

有「少女G.E.M.」之稱的Gigi炎明熹，去年首次在台慶中登場時已經非常搶眼，及後在歌唱選秀節目《聲夢傳奇》中大顯唱功，收攬一大批忠實粉絲，與走甜美路線的參賽者Chantel同樣是節目中的大熱頭馬。

《聲夢傳奇》決賽在即，網上已有不少洩密帖文，大爆戰況。有指Gigi與Aeren（文凱婷）在接下來的回合中得到最低的分數，要由「新任主理人」張敬軒出手打救，安排合唱《至少還有你》以圖爭取出線機會，爆料人指最後Aeren會被淘汰出局。

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▲ Gigi大合照時靠邊站。（東星圖片）

Gigi未肯簽約

有傳聞指，Gigi因不願意跟TVB簽約，因此她最後在《聲夢傳奇》的決賽將會三甲不入。

其實早前已有傳媒問Gigi有關與大台簽約的問題，她當時表示仍要再多作思考才能決定，不過已確認自己會投身樂壇做歌手。

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▲ 兩位大熱表現相距甚遠。（東星圖片）

Chantel笑容滿臉

而在日前一班《聲夢傳奇》參賽者出席奧運主題曲宣傳活動，發現Gigi全程黑面示人，大合照時靠邊站還站到離行離迾，心情似乎欠佳。

然而「國民初戀」Chantel則笑容滿臉，全程表現活潑開朗，二人對比極強。

究竟是否已露賽果玄機？到決賽當日當知曉。

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