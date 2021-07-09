【神秘符號再現】美孚新邨驚現奇怪標記　住客揭陌生男門前徘徊疑「踩線」

再有屋苑出現疑似「踩線」記號！美孚新邨一名住戶日前發現，1名行迹可疑的陌生男子曾在其家門前徘徊，之後更發現門鐘旁邊有一組用筆記下的奇怪標記，懷疑被人踩線。住戶其後通知管理處及報警，呼籲各街坊出入要小心。

美孚新邨一期一名住戶日前在facebook群組「Mei Foo 美孚」發帖，稱上周五（2日）有可疑的陌生男子曾在其家門前徘徊，

我個電子cam影到有一個陌生男人係我門前徘徊 ，之後發現係門鈴附近俾人用筆mark咗一組不知明記號。

從該名住戶上傳的短片可見，身穿深色上衣及帶有背囊的男子，站於住戶家門前望住鏡頭，似是等待屋內住戶回應，暫未知是否與門鐘旁的記號有關。

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該名住戶詢問「有冇人都遇到咁嘅情況？」，並稱之後通知管理處及報警處理。警方其後回覆指已看當晚閉路電視，亦找了當時當值保安查詢後稱，

呢位陌生男士係想去吉利徑某單位，但搵錯地方，去錯我屋企。

事件引起大批網民關注，有同樣居於1期的住戶亦貼出影片，指較早前其防盜鏡頭亦曾拍到類似影片，1名陌生男子站於門前以手機拍下大堂環境，未知目的。大批街坊擔憂屋苑保安不足，才會發生疑似踩線。

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