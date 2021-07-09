  • 31°C
香港時間 : 2021709日 (週五) 10:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【神秘符號再現】美孚新邨驚現奇怪標記　住客揭陌生男門前徘徊疑「踩線」

親子 10:27 2021/07/09

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

再有屋苑出現疑似「踩線」記號！美孚新邨一名住戶日前發現，1名行迹可疑的陌生男子曾在其家門前徘徊，之後更發現門鐘旁邊有一組用筆記下的奇怪標記，懷疑被人踩線。住戶其後通知管理處及報警，呼籲各街坊出入要小心。

美孚新邨一期一名住戶日前在facebook群組「Mei Foo 美孚」發帖，稱上周五（2日）有可疑的陌生男子曾在其家門前徘徊，

我個電子cam影到有一個陌生男人係我門前徘徊 ，之後發現係門鈴附近俾人用筆mark咗一組不知明記號。

從該名住戶上傳的短片可見，身穿深色上衣及帶有背囊的男子，站於住戶家門前望住鏡頭，似是等待屋內住戶回應，暫未知是否與門鐘旁的記號有關。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

該名住戶詢問「有冇人都遇到咁嘅情況？」，並稱之後通知管理處及報警處理。警方其後回覆指已看當晚閉路電視，亦找了當時當值保安查詢後稱，

呢位陌生男士係想去吉利徑某單位，但搵錯地方，去錯我屋企。

事件引起大批網民關注，有同樣居於1期的住戶亦貼出影片，指較早前其防盜鏡頭亦曾拍到類似影片，1名陌生男子站於門前以手機拍下大堂環境，未知目的。大批街坊擔憂屋苑保安不足，才會發生疑似踩線。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶