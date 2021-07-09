【MIRROR成員】前夫控訴被搶老婆辛酸　二創《16號愛人》：何以我要去課金16任愛人

▲ 前夫們二創《16號愛人》。

由一眾MIRROR鏡妻粉的老公們共同建立的社交平台群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，人氣爆登，關注組成立不只一星期，會員人數已超過25萬人。

老公們感慨被MIRROR「搶走」老婆，自稱做前夫，而前夫們為訴心聲，更絞盡腦汁二次創作《16號愛人》做會歌《16任愛人》，歌詞爆笑。

【MIRROR成員】網民求陳卓賢為癌症女友打氣 Ian即回送祝福：幫你加油

▲ 前夫們二創《16號愛人》加上爆笑配圖。（Facebook圖片）

【教主誕】苦主親訴MIRROR導致婚姻破裂 鏡嫂迫老公為Anson Lo慶生

二創《16號愛人》

當中一句「一變四 四變十二 來到這禮拜更加諷刺 何以 我要去課金十六任愛人」更完全道出前夫們在家中排名第17位的辛酸（MIRROR成員12位、ERROR成員4位），也講出他們對老婆的愛，要不斷課金購入16子的代言產品。

而作為MIRROR及ERROR的經理人花姐也有入Group睇Post，群組內更曾有人開Post指希望花姐不要讓16子代言太貴的產品，不然會令他們課金到破產，非常搞笑。

《16任愛人》完整歌詞

婚姻加持 經已沒意思 殘存僅可以

由塊鏡決定誰 才應該在你家中擁有位置

當晚飯再看電視時 張口有阿牧餵飼

牆上正貼著姜糖專有貼紙 扁咀姜濤 like佢沒架子 純情得可以

男生統統都變做了廢紙

原來話你最愛我不過暫時 名次每隔兩日都改變位置

一變四 四變十二 來到這禮拜更加諷刺

何以 我要去課金十六任愛人

隨便 看上那個他都比我更有趣吸引

偶爾我亦 願我是樂文 能轉個化身被你再重任

最愛還有阿陳 加柳柳 AK或Alton

皮皮 也變了客廳裝飾 座著Stanley的櫈

看見瀚霆 雙腳已在震

因我說過愛是無憾 才會沒覺訓 家中的人 都變做鏡粉 全員皆興奮

誰知吞聲忍氣仲要課金

誰人話我會縱你勾搭別人 連愛上米米導演都要默允

忍了你 你更薄倖 能叫我課到永不超生 何以 我要去課金十六任愛人

隨便 看上那個他都比我更有趣吸引

你會答話 願我是樂文 或變呂爵安共你再蜜運

最愛還是教主 啫喱米 做特別愛人

華Dee 也上到最高逐漸墮落不死的暗

看見佢哋 雙腳已在震

因我說過愛是無憾 才會受教訓 193競逐你的吻 我發脾氣惹公憤

面對虎仔與熚生 Poki梁業 是誰幸運做你本週冠軍 何以 我要去課金十六任愛人

隨便 看上那個他都比我更有趣吸引

你會答話 願我是樂文 或變呂爵安共你再蜜運

我老婆又課金 迫我去 做後備愛人

難忍 我試過每天賣力 練習姜b之心

我似路人 想上網勁呻

谷裏有愛開心至今 誰會願意瞓

【MIRROR成員】小姜糖冧爆講：我願意 姜濤喜獲女兒榮升「姜爸爸」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：梁祖堯與MIRROR專訪