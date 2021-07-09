【刑偵日記】王浩信一分鐘轉換7種人格　惠英紅精神病發再展超班演技【有片】

▲ 惠英紅在《刑偵日記》再展神經演技。

由惠英紅、王浩信、姜皓文、袁偉豪、黃智雯、黎諾懿、王敏奕等主演《刑偵日記》，當中王浩信、惠英紅、戴祖儀都有不同程度的精神病和人性分裂，劇情相當燒腦。昨日一集講到小紅姐演的楊碧芯病情惡化，頻生幻象，盡展視后實力。

《刑偵日記》昨晚一集講到楊碧芯被特案組懷疑是「血字殺手」，睿傑（袁偉豪）以心理暗示欲令她招供，卻令碧花情緒惡化，生出幻象，過去跟現實的內心世界交戰。

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惠英紅在劇中出現幻覺、幻聽的神情，在迅間經歷失意、失望、恐慌各種情緒，更秒間由正常轉為幾近發狂，歇斯底里。

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演技大晒冷

劇情後段楊碧芯出現幻覺後，見到死了的馬詠（吳沚默）回來報仇，更用手掐住自己的頸，企圖扼頸自盡，而演其兒子的王浩信，亦因精神分裂，不斷轉換勁峰和朱磯性格達7次，二人此幕互相鬥戲，甚有火花。

惠英紅在此集是演技晒冷，除壓軸一場頻現崩潰，前段在家中出現幻覺，把電視機打爛，令戴祖儀十分恐慌，亦展現超凡演技。

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而今晚一集講到碧芯醒來，見勁峰累極仍緊握她的手，遂決意治好精神病。勁峰誤信睿傑，把朱璣當成母親的精神病源，竟成功「趕走」朱璣，而血字殺手亦開始現身。

將情緒病經歷融入角色

現實惠英紅亦曾表示，演此角有將自己曾患情緒病的經歷融入角色，她在人生事業中期，曾因電影工作機會減少，由女主角變成二三線甚至客串，因一時想不通，覺得被外間遺棄，致患上抑鬱症。

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▲ 小紅姐有不少發揮機會。

小紅姐稱嚴重時，曾把自己困在家中，一個多月足不出戶，更試過失意下吞下100多顆安眠藥企圖自殺，幸最後在絕望邊緣醒過來，重新振作。惠英紅後來在電視劇重拾高峰，憑《鐵探》一角奪視后寶座，演技實力備受認同。

同場加映：林凱恩訪問