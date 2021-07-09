【粗心家長】4歲女童35°C高溫被獨留車廂　大汗淋漓哭鬧引關注幸獲救

▲ 上海一名4歲女童35°C高溫下被獨留車廂。

近日天氣炎熱，上海一名家長竟在攝氏35°C高溫下，將4歲女兒獨留在私家車車廂內。女童疑似因抵受不住酷熱，大汗淋漓地哭鬧，引起路過警員關注，並聯絡女童的媽媽回來，才不致發生意外。

據「澎湃新聞」報道，事發在上周六（7月3日）上午11時許，當時天氣達攝氏35°C，上海普陀區兩名警員在蘭溪路桂巷路附近巡邏時，發現一輛白色私家車內傳出孩子哭鬧聲。

警員隔著車窗，看到一名女童滿頭大汗坐在安全座椅上，顯得十分煩躁。當時車內溫度已超過35°C。警員嘗試打開車門，想讓女童先下車，但由於女童受母親叮囑，千萬不能落車。因此女童不理勸告，堅持留在車上。

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警員邊與女童交談，邊安撫她的情緒，同時通過車牌訊息聯繫女童母親。女童的媽媽接到電話後，5分鐘即匆匆趕回現場。女童見到母親後激動不已，終於肯落車，並與媽媽抱在一起。

其後，女童的媽媽向警員表示，由於要去附近辦事而將女兒獨自留在車內，以為暫時離開一會也沒有問題，並未考慮到天氣炎熱，長期留在車內容易出現焦躁及脫水情形，存在安全隱憂。

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責任編輯：羅嘉欣