【職場八卦】自命不「煩」的人最煩 總有些人用聖人的標準去衡量別人

▲ 總有人慣於用聖人的標準衡量別人，卻用超低的標準要求自己。

每逢遇見那些人——老以為自己才是站在伸張正義的一方，然後發表偉論己方何其偉大正確、別人則何其腐敗荒謬——無論他說的是甚麼界面、甚麼立場，我都會覺得很納悶和煩厭，有得走開會九秒九即彈。一個人對某些事情有見解是正常不過，但不見得個個有見解就等如有見地，人家又沒有邀請他演講，高談闊論己方有幾偉大做甚麼？

這些人有時還執着於別人是否跟自己同一看法，若給他知道你不是同聲同氣者，弊！他頓然感到身負「感化」或「抗敵」重任，然後滔滔江水連綿不絕，又有如黃河氾濫一發不可收拾。我若不幸遇上這麼一個人，通常採取四両撥千斤，因為有乜好拗呢？我拗贏你，只是拗贏這麼一個你，同樣地，你拗贏我，也只是拗贏這麼一個我，宏觀來說，對社會毫無福祉，不如慳番啖氣。

況且，拗的先決條件，是彼此都對所拗之物有同一認知基礎，那才有得拗。現時全世界資訊發達，卻同時資訊零碎，大家看同一件事，畫面不同、焦點不同，就已經可以是不同解讀、不同世界，我們現在根本無法肯定，對方在他選擇的媒體看到的信息，跟我們所選擇的媒體所看到的，是否一樣，那我憑甚麼可信心十足地自稱，只有我看到的，才是最真實、最正確的呢？

我只能說，因為我看到這些那些，所以我形成了這樣的觀感，就此而已。因此，別人看到不同的另外一些那些這些，產生了不同觀感，是最正常不過的事。從哲學層面或宗教層面來說，沒有一個凡人能知道任何事的真相或實相，極其量是我們都知道不同的零碎真相而已，彼此其實都有盲點。

所以，我對那些認為自己就是最正義最正確、還四處向人發表偉論或撩交嗌、老是喜歡向別人指指點點的人，都感到匪夷所思——究竟他們是哪裏來的自命不「煩」？想起這些人，就不其然想起這句話：「人與人之間的矛盾，主要來源於，總有那麼一撥人，慣於用聖人的標準衡量別人，卻用超低的標準要求自己。」

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全文刊於《經濟日報》，原題為「自命不「煩」的人最煩」