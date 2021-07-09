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【明星理財】雪姨白手興家一年買兩豪宅　富貴KOL公開致富之謎【有片】

娛樂 13:30 2021/07/09

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雪姨公開致富心得。

著名YouTuber雪姨（Sharon Yung）的YouTube頻道訂閱人數逾27萬，素有「富貴KOL」之稱的她，在去年10月「一炮過」付約950萬元購入已故才女林燕妮位於北角寶馬山花園的故居。

她然後把單位豪裝後，將大宅贈予母親作禮物成一時佳話。而最近又出手，再度買入北角半山另一豪宅單位。

雪姨有「富貴KOL」之稱。

【豪宅曝光】富貴KOL買大宅豪裝贈母親　孝順女雪姨：媽媽真的有個安樂窩

雪姨不只是對親人出手豪爽，對員工亦很大方，曾向每位員工送上最新出的智能電話。

5千元起家

據知，她本身是YouTuber外並坐擁8間公司，生意涉及多個範疇，當中包括經理人公司，旗下藝人以YouTuber為主，此外與港姐兼閨密陳凱琳合作推出卸妝棉。

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但她並非出身大富之家，有今天的事業全靠自己白手興家。在屋邨長大的雪姨體近日受訪，大方談發達心得。曾拍片公開致富之道的雪姨，指自己最初每月儲五千元，儲了兩年將十幾萬現金買股票，獲利後又轉買窩輪等高風險投機，可是因炒股心理壓力大，她以寫blog減壓，主要分享扮靚心得。

後來有客戶邀她寫blog，第一篇網上收費分享的文章是300元，雪姨其後邀集合不同的blogger為品牌寫稿，再漸漸轉型至YouTuber及KOL，並成立了自家公司，現時雪姨旗下有多位KOL，又跟不少大品牌合作，以5000元起家的她，生意愈滾愈大，更有「富貴KOL」之稱。

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一炮過買寶馬山

精於理財投資的雪姨，亦愛買樓保值。孝順女雪姨曾以「一炮過」以950萬元購入寶馬山花園低層單位成為佳話，此單位是著名才女林燕玲舊居，而交易更是2019年屋苑同類型單位的最低成交價。

【2021農曆新年】陳凱琳力撐雪姨當一日店長　Grace：希望大家做到想做的工作

雪姨身型很fit。（取自IG）

雪姨買樓是送給母親的心意，設計上均為母親度身訂造。由於雪媽喜歡下廚，所以在廚房上花了不少心思，有足夠空間讓雪媽整麵包、甜品和沖咖啡。

早前雪姨再度入市，買入北角半山另一豪宅，但她未決定是自住還是放租。

同場加映：黃美棋訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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