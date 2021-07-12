【親子好去處】自然學堂2021培育環保小先鋒　水陸兩路全方位大自然體驗學習【內附連結】

暑假將至，世界自然基金會香港分會（WWF）於7至8月期間舉行的「自然學堂2021」，特別為6至12歲兒童設計，內容涵蓋水陸兩路，讓小朋友在米埔、海下灣及元洲仔的戶外活動中心，體驗夜間探險、浮潛、城市定向及有機耕作等一系列精彩活動，感受繽紛暑假，同時培育他們對環境保護的意識。

▲ 小朋友可化身米埔自然保護區巡護員。（WWF提供）

暑期自然學堂2021包括「米埔巡護員」、「海洋潛行者」及「智惜食童盟」3個活動，由WWF經驗豐富的教育主任帶領，在兩天的活動裏，引導孩子投入自然環境，親身體驗及參與分組探索活動，了解人與自然的關係。以米埔巡護員為例，小朋友可以搖身一變，成為小小米埔自然保護區巡護員，體驗如何在白天和晚上監察日夜野生生物及生境地、以及管理及控制外來入侵物種，學習成為地球的守護者。

▲ 在導師帶領下進行浮潛。（WWF提供）

如果小朋友想親身感受香港海洋生態，可選擇海洋潛行者活動。參加者在活動中除了可以乘坐玻璃底船觀賞海下灣海岸公園的珊瑚外，更可浮潛窺探豐富多樣的珊瑚群落，一嘗擔任海洋學家的滋味。小朋友亦需於西貢市中心游走，完成歷史定向活動，從而認識西貢作為海邊市鎮的有趣歷史文化背景。

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要培育小朋友的環保意識，除了認識自然生態外，日常生活實踐亦不可或缺。透過參加智惜食童盟，小朋友可以在元洲仔自然環境保護研究中心親身嘗試有機耕作，體味農夫日常工作的辛勞，同時參與互動遊戲探索飲食減碳的秘訣；家長更可在活動第二天與小朋友攜手進行「裸買」挑戰，並親手製作公平貿易朱古力及收成有機農作物，學習從日常生活細節中作出改變，為守護地球出一分力。

米埔巡護員

日期：7月29至30日、8月12至13日

時間：（第一天）1pm-9:30pm；（第二天）10am-5pm

對象：9至12歲

地點：米埔自然保護區

海洋潛行者

日期：7月9至10日、8月24至25日

時間：8:30am-4:30pm

對象：9至12歲

地點：西貢海下灣海岸公園

智惜食童盟

日期：7月17至18日、8月21至22日

時間：9am-4pm

對象：6至9歲，每位兒童須由一位成人陪同出席第二天活動

地點：大埔元洲仔自然環境保護研究中心

記者：李越樺