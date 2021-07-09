【堅強少年】單親父高考前癌逝忍痛應試　孝子考上大學寧打工賺學費拒好心人資助

▲ 19歲的陳亮考上大學，圓父親的遺願。

公開試前面對至親離世，可謂是重大打擊。內地一名19歲少年自幼喪母，與父親相依為命，然而在高考前夕，父親卻因病去世。少年完成父親火化後忍痛走入考場，沒有辜負父親所望，考入大學。他更婉拒好心人資助，自己打工賺取大學學費和生活費，更希望將來努力回報社會。

綜合內地傳媒報道，19歲的四川少年陳亮，本來有一個哥哥，但哥哥在10歲時意外身亡，父母才生育了他。然而，在他1歲多時，母親就因病離世。自母親病逝，陳亮一直由爸爸父兼母職湊大他。

父親為了照顧他，只能打散工，雖然生活艱難，但父親一直教導陳亮好好學習，通過知識改變命運。

▲ 陳亮一直與父親相依為命。（微博圖片）

父患癌拒就醫

不過，65歲的父親在今年初開始感到胃部不適，難以進食，但為了省錢不願就醫，直至3月時入院，證實患上食道癌。當時，陳亮要開始應付高考，陳父為免他擔心，一直強撐身體，更拒絕入院。

雖然父親說沒事，但我知道他是為了省錢，也是不想讓我分心備考。

自此，陳亮每個周末就從學校趕回家，帶父親到醫院就醫，並會不定時請假回家探望。父親患病後因無法進食，日漸消瘦，陳亮非常牽掛父親，擔心突然就收到壞消息。

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處理後事翌日應考

直至6月5日上午，陳亮陪爸爸到醫院，完成療程後準備回家，不料爸爸卻突然倒地，經過一輪搶救後，最終不治離世。當日，陳亮強忍悲痛把父親的遺體火化，翌日就立即趕回學校參加高考，考試一結束他又回家處理父親的後事。

6月中高考成績出爐，陳亮成功考獲可以報考大學的分數，而他的第一志願是一所醫學院。他立即致電班主任報喜。看到成績的那一刻，陳亮哭了，也在心中默默告訴了父親。

媒體報道了陳亮的故事後，不少人都想資助他的大學學費和生活費，但陳亮卻一一婉拒，他表示希望靠自己的雙手賺錢。

我非常感謝所有好心人，但我從小和父親相依為命，我懂得，只要靠自己雙手和勞動，就能滿足生活需求。

現時，陳亮在綿陽市一間民宿做暑期工，日做14小時儲錢讀大學，他又指，上大學可以申請助學貸款、賺獎學金等，相信他可以靠自己完成大學學業。

當地民政局負責人表示，若陳亮被大學取錄，將會為其爭取貸款和助學金，幫助他順利完成學業。

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責任編輯：王明芳