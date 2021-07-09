【柏傲莊III】倪學仁料訂錯混凝土種類或注入位置有誤　物業代理未聞買家中止買賣

▲ 由新世界發展及港鐵合作發展的大圍站上蓋「柏傲莊III」，第1座及第8座牆身底座混凝土強度測試未達標，需拆卸重建。

由新世界發展及港鐵合作發展的大圍站上蓋「柏傲莊III」，新世界宣布第1座及第8座的牆身底座混凝土，於強度測試未達標，已主動向港鐵及屋宇署通報，並決定主動拆卸重建，預計入伙日期延遲約9個月。詳情請見【下一頁】

註冊結構工程師倪學仁接受港台節目訪問時提到，一般混凝土出廠已電腦化，廠方每日亦做好多試驗，現時說法是興建過程中將能夠承受80MPa的混凝土變成45MPa，惟一般情況都有用45MPa強度的混凝土用作建屋，估計利用較強的混凝土，是希望將受力的體積呎吋縮小。

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他認為，有可能是訂購混凝土時買錯種類，或將混凝土落錯地方，但根據現有資料未能反映實際情況；又指不少部分已經建好，如要於現有情況加固將面對不少困難，技術上雖可以做到，但會面對不少問題，例如牆變厚或柱變大的話，樓盤空間就會縮小，並會引起小業主信心問題。

倪學仁認為，業主都不希望看到購買的新盤出現不同修補的情況，相信發展商亦希望在可控時間內控制損失，以減少之後的問題。

美聯住宅部行政總裁布少明亦稱，很多買家都關注事件，但到昨晚為止，未聽到有買家決定中止買賣；估計柏傲莊第3期大約4成買家為投資者，而1及2期就有約3成人是用來投資，認為發展商都勇於承擔事件，並作出買家接受的補償方案，認為對發展商信心的影響有限。

布少明稱，新世界作出7厘利息的補償屬合理，於低息環境下，貸款息率大約1厘多至2厘，除非買家心急入住，否則相信絕大部分買家願意再等9個月；而有關補償足夠讓業主另租地點，補償高於租金收入，相對對投資者影響不大。

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責任編輯：陳正怡