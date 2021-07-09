【哭笑不得】網上發起分享子女做的尷尬事　港媽：對小朋友真係又恨又愛

▲ 有港媽在網上討論區分享子女做的尷尬事，引起其他家長熱烈回應。

父母帶子女外出時，有時候會被小朋友天真無邪的舉動弄得十分尷尬。有港媽在網上討論區發帖詢問一眾家長，其子女曾經在街外做過甚麼事情令自己「最激心」或尷尬，引來大批網民熱烈回應。

媽媽分享子女尷尬事引共鳴

一名港媽在網上討論區「親子王國」，以「自己個小朋友喺街做過啲咩嘢令你最激心／尷尬到想搵窿捐？」為題發帖，首先分享其小朋友在2、3歲時，時常在餐廳內拍枱尖叫，屢勸不聽，令到該名港媽有段時間不想外出吃飯。

帖文一出，隨即有另一名港媽分享類似經歷，指「Trouble Two」真的是令人最頭痛的年紀，

2歲真係恐怖嘅年紀，我記得佢2歲時喺餐廳大叫、巴士大叫、出街揈開我喪跑、地鐵嚎哭…

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港媽：又愛又恨

俗語說童言無忌，但有時候小朋友說的話讓人哭笑不得，亦令家長感到十分尷尬，「我細仔喺𨋢度話啲人阻住晒」、「以前試過奶奶打電話嚟同個衰仔講電話，佢同佢嫲嫲講，我媽媽唔鍾意你呀」、「指住人哋個老虎紋身，偷笑大聲講『貓貓仔』」、「有個地中海中年男人，佢問點解叔叔頭上面有個窿」。

面對種種尷尬事，有港媽直言：

對住自己小朋友真係又恨又愛。

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責任編輯：王明芳