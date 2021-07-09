  • 33°C
香港時間 : 2021709日 (週五) 13:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【哭笑不得】網上發起分享子女做的尷尬事　港媽：對小朋友真係又恨又愛

育兒經 12:20 2021/07/09

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

有港媽在網上討論區分享子女做的尷尬事，引起其他家長熱烈回應。

父母帶子女外出時，有時候會被小朋友天真無邪的舉動弄得十分尷尬。有港媽在網上討論區發帖詢問一眾家長，其子女曾經在街外做過甚麼事情令自己「最激心」或尷尬，引來大批網民熱烈回應。

媽媽分享子女尷尬事引共鳴

一名港媽在網上討論區「親子王國」，以「自己個小朋友喺街做過啲咩嘢令你最激心／尷尬到想搵窿捐？」為題發帖，首先分享其小朋友在2、3歲時，時常在餐廳內拍枱尖叫，屢勸不聽，令到該名港媽有段時間不想外出吃飯。

帖文一出，隨即有另一名港媽分享類似經歷，指「Trouble Two」真的是令人最頭痛的年紀，

2歲真係恐怖嘅年紀，我記得佢2歲時喺餐廳大叫、巴士大叫、出街揈開我喪跑、地鐵嚎哭…

點擊查看其他家長的分享：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港媽：又愛又恨

俗語說童言無忌，但有時候小朋友說的話讓人哭笑不得，亦令家長感到十分尷尬，「我細仔喺𨋢度話啲人阻住晒」、「以前試過奶奶打電話嚟同個衰仔講電話，佢同佢嫲嫲講，我媽媽唔鍾意你呀」、「指住人哋個老虎紋身，偷笑大聲講『貓貓仔』」、「有個地中海中年男人，佢問點解叔叔頭上面有個窿」。

面對種種尷尬事，有港媽直言：

對住自己小朋友真係又恨又愛。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映：依賴電子奶嘴湊仔或致言語遲緩　「三不做」提升小朋友表達能力

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【家教有道】3歲女兒當眾掀上衣扮餵母乳　醒目媽一句話化解尷尬被讚好家教
18:11 2021/06/07
【家教有道】3歲女兒當眾掀上衣扮餵母乳　醒目媽一句話化解尷尬被讚好家教
【日日媽媽聲】森美與老婆親熱遭子女撞破　以幽默化解尷尬：我哋做緊瑜伽
17:58 2021/05/23
【日日媽媽聲】森美與老婆親熱遭子女撞破　以幽默化解尷尬：我哋做緊瑜伽
【造句神童】兒子中文造句功課爆料　爸爸被揭尷尬事︰不敢踏入校園
19:49 2021/03/12
【造句神童】兒子中文造句功課爆料　爸爸被揭尷尬事︰不敢踏入校園

你可能感興趣

【家教有道】3歲女兒當眾掀上衣扮餵母乳　醒目媽一句話化解尷尬被讚好家教
18:11 2021/06/07
【家教有道】3歲女兒當眾掀上衣扮餵母乳　醒目媽一句話化解尷尬被讚好家教
【日日媽媽聲】森美與老婆親熱遭子女撞破　以幽默化解尷尬：我哋做緊瑜伽
17:58 2021/05/23
【日日媽媽聲】森美與老婆親熱遭子女撞破　以幽默化解尷尬：我哋做緊瑜伽
【造句神童】兒子中文造句功課爆料　爸爸被揭尷尬事︰不敢踏入校園
19:49 2021/03/12
【造句神童】兒子中文造句功課爆料　爸爸被揭尷尬事︰不敢踏入校園
家庭關係 爸媽心聲 家庭教育 網絡熱話 網上討論區

最高瀏覽

【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
16:43 2021/07/01
【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
17:50 2020/12/01
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別