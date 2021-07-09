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【移民棄養】粉嶺唐狗遭遺棄空屋至少1星期　狠心主人舉家移民任由2狗等死

休閒消費 12:07 2021/07/09

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粉嶺有狗主舉家移民，將2隻唐狗女遺棄空屋至少1星期。

近期香港很多移民，有帶動物「要走一齊走」的好主人，也有狠心拋棄貓狗的不負責任主人。粉嶺兩隻狗狗Orange和Juice被移民離港的主人丟在無人的屋內至少一星期，只靠鄰居間中餵食維持生命，而新屋主在收樓時計劃將兩狗送到漁護署。有熱心市民向RCAP拯救遺棄寵物中心求助，4日前將兩狗救起帶到RCAP，並改名為Janet和Gigi，希望有領養家庭讓她們過新生活。

粉嶺兩隻狗狗Orange和Juice被丟在無人的屋內至少一星期。（圖片︰RCAP拯救遺棄寵物中心）

狗主已移民任由兩狗等死

RCAP義工對《香港動物報》表示，兩狗的主人因為移民而賣屋，更將兩狗遺棄在屋內至少一星期，據知主人已經舉家離開香港，任由兩狗等死。幸而有鄰居間中餵食物給兩狗，兩狗才不至於餓死。

不過，新屋主快將收樓入住，有熱心市民得悉新屋主計劃找漁護署捉走兩狗，所以急急向義工求助。兩狗狗在4日前進入RCAP中心，將安排領養。

義工坦言，那主人雖然給兩狗取名Orange及Juice的甜蜜名字，但卻狠心丟低兩狗任其自生自滅，兩狗十分可憐。為了讓兩狗能夠有新生活，義工將Orange改名為Janet，Juice改名為Gigi。

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義工為兩狗出領養

Janet大約8歲，已絕育，Gigi則只得8個月大，未絕育。RCAP希望盡快為兩狗尋到家庭，能夠一同領養兩狗的申請人優先，因為兩狗被主人遺棄，不希望她們再受分離之苦。

2犬一直一起生活，如有意領養，一對狗狗領養優先。（圖片︰RCAP拯救遺棄寵物中心）

文章獲《香港動物報》授權轉載。

同場加映︰「Ma姐」何綺雲當貓義工受傷仍不言棄　視貓咪為朋友：了解流浪貓是種緣分

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責任編輯：顏紫燕

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