IVE高級文憑畢業生應用新科技　推動行業數碼化發展

數碼轉型已成為企業發展的大趨勢，大小企業愈益倚重雲端運算、物聯網和大數據分析等技術以提升效率及擴展業務；流動通訊、網上理財和購物等亦成為日常生活的一部份，不論企業或個人亦意識到網絡安全及個人資料保障的重要性，市場對資訊網絡安全的專才需求殷切。IVE資訊科技學科緊貼業界人才需求，培育專業知識與實戰經驗兼備的資訊科技專才。

中六網上統一收生計劃

7月21日（三）至7月26日（一）

歡迎中六同學參加

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IVE課程應用為本 掌握最新網絡科技

Jonathan 現時的工作主要負責網絡和電腦系統風險管理，工作範疇包括測試網絡系統及電腦程式等資訊項目，並就資訊及網絡保安風險提出改善方案。「網絡安全（Cybersecurity）的工作充滿不同的挑戰，每天也像進行『攻防戰』，但能從事自己熱愛的工作，雖然忙碌但仍能享受箇中樂趣。」

Jonathan一直於網絡資訊安全範疇發展專業，他慶幸當年於IVE打好根基，「IVE課程著重應用與實踐，讀高級文憑時，已經學習伺服器及網絡保安管理、檢測資訊系統和電子商務保安等專業知識；加上課程內容與行業緊扣，所學的網絡檢測軟件及技術均為業界普遍使用；並會模擬駭客思維進行滲透測試，以找出系統安全漏洞等，令我在資訊安全領域上打好基礎。」

互動學習中建業界網絡 助職場發展

Jonathan就讀IVE時，積極參與比賽和業界活動，應用課堂上學到的IT知識和技術，累積實戰機會，拓展業界網絡：「推薦我入職的上司便是當年在IVE讀書時參與業界活動時所結識的，他不時向我分享創科行業發展的潛力及機遇，故畢業後立定決心向資訊網絡安全發展。」

Jonathan指出：「從事資訊保安行業需心思細密，具備良好的分析力及判斷力；在進行系統風險評估時，要從多角度找出安全漏洞。」曾有客戶的網絡系統一夜間遭受多達數十萬次的攻擊，他要立刻作出應變，盡快找出事故原因並進行資料修復，工作可謂分秒必爭。

現時Jonathan工作十分忙碌，但仍不忘持續進修，先後考取多個網絡安全業界認證。「我們需要時刻緊貼業界發展，自我增值。讀高級文憑時IVE老師循循善誘，教導我們日後要在IT行業保持競爭力，與時並進，時刻裝備自己。」

IVE幼兒、長者及社會服務學科與業界協作 推動幼兒教育數碼化 科技廣泛融入教學已成趨勢，幼兒教育亦應用新科技提升日常運作的效能，例如善用電子數碼及多媒體技術提升行政效率、加強家校溝通等，而疫情更進一步加速業界的數碼化發展。 為回應行業在疫情下的數碼化發展趨勢，以及對幼兒教育人員的專業培訓需求，香港賽馬會慈善信託基金捐助IVE幼兒、長者及社會服務學科，開展「賽馬會幼稚園數碼能力優化計劃」，助學校在教育新常態下善用電子渠道，達致有效的家校協作及支援幼兒發展。 計劃除了支援260間參與學校添置電子數碼器材、電腦軟件等設備外，IVE幼兒、長者及社會服務學科團隊更會提供專業教師相關技術支援及培訓，協助教師掌握應用電子數碼及多媒體工具等專業知識，並善用互動平台與家長及幼兒保持聯繫，以在新常態下能更有效地支援幼兒發展，至今已有超過22,000教師人次受惠。 裝備未來專才 教學設施數碼化 能夠掌握數碼技能對畢業生將來從事幼教工作十分有幫助，為配合業界發展，IVE院校配備數碼化的教學設施，例如備有「智能情景互動牆」和「互動式兒童藝術創作繪畫系統」，讓學生有機會使用虛擬實境（VR）器材及擴增實境（AR）教材。院校更與業界協作為幼教從業員裝備相關科技的應用技能，以豐富幼兒教育的教學元素及提升互動性，攜手培訓未來幼教專才。

（資料由客戶提供）