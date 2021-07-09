【蝨患困擾】家中雜物極多助長床蝨繁殖　困擾半年殘疾屋主被咬至滿手傷痕【附滅蝨方法】

▲ 家中雜物極多助長床蝨繁殖，屋主被咬至滿手傷痕。

蝨患真的令人困擾！有殘疾人士因為家中雜物較多，被蝨困擾半年，更被咬至滿手傷痕。到底床蝨應該怎樣消滅？

網民於Facebook群組「家居裝修設計分享Group」發文，指自己的朋友是殘疾人士，家中有大量雜物，被蝨患困擾半年，雙手更被咬傷。雖然曾經幫朋友清理雜物，但始於物品是屬於朋友的，無法全部處理。別無辦法的情況下，唯有在網上發文代友求助：

我朋友係殘疾人士負擔唔起。我想幫佢，請問有冇啲平啲嘅滅蝨公司介紹？或者有冇人可以平讓滅蝨用品給我？佢屋企係西斜，佢好少開冷氣。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

不少網民都熱心提供滅蝨方法，並推介一些專幫有需要人士的滅蝨義工隊：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

正確滅床蝨/木蝨方法

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。TOPick綜合消委會及專家意見，教大家認出床蝨為患的跡象﹑防治床蝨的方法，以及滅蟲公司的服務價錢。要消滅床蝨/木蝨，要以下幾種辦法：

吸塵器處理

蒸氣噴射

清洗紡織品

熱力處理

化學防治

環境防治 ▼ 點擊圖片放大 +4 +3

滅蟲公司收費

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施 行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

治理床蝨的公司普遍採用的方法包括噴灑藥液、使用藥粉、霧劑或蒸氣處理；個別公司使用臭蟲洗衣液、臭蟲機及蒸氣機處理。消委會以問卷形式向53間滅蟲公司作出調查，共收集得15間公司的收費資料。問題假設一個位於市區多層大廈，實用面積約500呎的2房單位，在兩間睡房的床上、床腳及縫隙發現床蝨，客廳亦有零星發現。

● 噴灑藥液、藥粉、霧劑及/或蒸氣處理：

按次服務收費由$1,000至$5,500，部分公司表示不設免費跟進，部分則表示在施工後指定期限內（例如1年）可免費跟進，最多1至3次或不設限制個別公司則提供連續3日的滅床蝨工程。另外，700呎建築面積單位的收費由$10,000至$15,000，1年內可再檢查及跟進。

● 臭蟲洗衣液、臭蟲機及蒸氣機處理：

按次服務收費由$5,000起，不設免費跟進；另設2個月合約服務，收費由$18,000起，包括3次服務，合約期內可免費跟進2次。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣