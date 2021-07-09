【活得健康啲】藥劑師學會分析青少年打復必泰疫苗宜忌　打針後不可做3個行為

▲ 藥劑師學會分析青少年打復必泰疫苗宜忌，打針後不可做3個行。為

政府早前公布將復必泰疫苗接種年齡下限，降至12至15歲青少年，惟部分家長會擔心子女的身體狀況不適合接種疫苗。今集《活得健康啲》請來香港醫院藥劑師學會會長崔俊明，解構青少年打針後常見的副作用及注意事項。

▲ 主持伍瑋瑋（左）、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明（右）。（文子健攝）

青少年有哮喘應否接種復必泰疫苗？

崔俊明表示，如青少年本身患有哮喘，應視乎病情決定是否合適接種，如哮喘病情受控制，即在過去4星期內，病發不多於2次，使用短效氣管舒張劑不多於2次，半夜沒有因哮喘而醒來，日常生活沒有受病情影響，便可考慮接種疫苗。

他又稱，接種復必泰疫苗可低哮喘患者感染新冠肺炎的風險，

其實如果小朋友感染新冠肺炎，本身又有哮喘，被送至深切治療部或加護病房的機會較高。

一些患有免疫系統疾病如哮喘的青少年，本身可能需服用生物製劑，由於這些藥物抑制免疫系統，或會減弱疫苗所產生的免疫反應。但崔俊明強調，生物製劑不會加強接種疫苗後的副作用，建議服用有關藥物的青少年在打針前與醫生商討最佳接種時間。

青少年有鼻敏感、濕疹可否打針？

崔俊明指出，若鼻敏感病情穩定，例如所服用的藥物沒有改變劑量，醫生亦沒有加藥，便可以打針。至於濕疹，他表示，如病情受控，同樣可以接種疫苗，但要留意，如濕疹問題嚴重，經常痕癢不止，甚至抓至皮膚有損傷，就不建議接種疫苗。

▲ 復必泰疫苗。（陳國峰攝）

青少年接種後最常見的副作用？

崔俊明指出，青少年接種復必泰疫苗的常見副作用與成人相若，例如針口痛、頭痛、發冷、疲倦等，但他們較常會出現輕微發燒的情況，即攝氏37.5度至38.3度。

另外，外國有研究發現，有年輕男性接種復必泰疫苗後出現心肌炎，但情況屬於輕微。對此他提醒，心肌炎的初期症狀包括心口痛、疲倦、呼吸困難等，若青少年打針後出現以上症狀，應盡早求醫。

打針後有甚麼宜忌？

崔俊明表示，接種疫苗後應多休息，多喝水，避免進行劇烈運動，例如跑步、踩單車、跳繩等。如有發燒症狀，可用冰墊敷額頭，或沖暖水涼，但要避免沖凍水涼，因會令血管收縮，導致血壓上升。另外，如需服藥，可以服用撲熱息痛（Paracetamol），但在未得到醫生或藥劑師的建議下，不應服用阿士匹靈（Aspirin）。

發燒48小時仍未退，或溫度愈來愈高，達攝氏39度或以上，就應盡早求醫。

更多青少年接種復必泰疫苗注意事項，請留意7月9日晚上10時在HKET TV健康台播出的《活得健康啲》。

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記者：沈佩珊