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【周末好去處】荃灣廣場 x Glico Fun奇趣打卡位　AR體驗化身大阪固力果人

休閒消費 12:00 2021/07/09

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荃灣廣場 x Glico Fun享夏日 樂「脆」遊共有5大固力果玩味打卡專區。（相片來源：荃灣廣場提供）

正值暑假，各大商場也推出不同布置打卡位吸引大眾，除了受歡迎的卡通人物外，荃灣廣場這個以固力果作為主題的場景也相當吸睛。由7月29日起，商場將風靡全球的固力果零食Pocky和Pretz化成打卡位，更有AR互動拍照體驗，可重溫在日本旅行瘋狂打卡的感覺。

奔Fun POCKY動感拍照館，以AR技術讓自己變成跑步中的固力果人。（相片來源：荃灣廣場提供）

由7月29日至9月5日，荃灣廣場 x Glico Fun享夏日樂「脆」遊設有5大打卡主題專區，共10個日系打卡位，必會拍到手軟。固力果遊樂園充滿玩味，有最經典的百力滋、Pocky、Cream Collon等零食「巨大化」，部份熱點更加入AR技術。最矚目的打卡位必定是「奔FUN POCKY 動感拍照館」，將自己變成如大阪心齋橋的固力果跑步人。另外還有Cream Collon甜心激流滑梯，草莓牛奶和朱古力脆漿透過AR效果蜂湧而出，好玩又好笑。

Cream Collon甜心激流滑梯同樣可AR互動，拍照一流。（相片來源：荃灣廣場提供）

巨型粒粒士多啤梨POCKY化身復刻玩味巨型街機，有得玩有得影。（相片來源：荃灣廣場提供）

「脆脆」百力滋鞦韆，可坐上去影靚相。（相片來源：荃灣廣場提供）

同時荃灣廣場推出消費禮遇「裳」滿，由即日起至7月31日，顧客於潮流服飾、運動服裝及美妝護膚商户購買滿400元，即可獲港幣40元餐飲贈券。

荃灣廣場 x Glico Fun享夏日 樂「脆」遊
地點：荃灣大壩街4至30號荃灣廣場L1樓層
日期：2021年7月29日至9月5日
時間：10:30am至10pm

記者：張頌婷

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