【阿Sir早晨】林芷筠曾為TVB御用阿妹　繼承父親保全叔衣缽當配音員

▲ 林芷筠繼承父親衣鉢入行當配音員。

近日TVB於深夜重播經典校園劇《阿Sir早晨》，勾起不少人的集體回憶，當中演學生的除了吳家樂和戴耀明外，還有扮演學生妹宋美詩的林芷筠也十分搶鏡，而她的父親正是聲演「叮噹」的已故著名配音員林保全。

保全叔於2015年與世長辭，芷筠曾大讚老父為「絕世好爸」：「他是真人版的叮噹，我甚麼要求都會做到。」

林芷筠現在已41歲，並於20年前退出幕前，繼承老父的衣鉢投身配音行業，現為自由身配音員。

【阿Sir早晨】重溫白淨古天樂靚仔look 李綺虹初出道獲黎明欽點做女一

▲ 林芷筠於《阿Sir早晨》扮演學生妹。（影片截圖）

參演多套經典

林芷筠早於13歲時已參演TVB劇，首套參演的劇集為1994年播出的《婚姻物語》，同年她參演了劇集《阿Sir早晨》。

此外，她還在經典劇集《再見亦是老婆》演姜大衛和陳秀雯的囡囡于仲文。林芷筠到18歲那年，演出劇集《烈火雄心》時正式簽約成為TVB演員，她多數被派演人家妹妹或女兒的角色。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

轉當配音員

原過在3年後當與大台傾談續約時，林芷筠有感演員發展空間有限，遂聽從父親的意見於2001年淡出幕前，在2003年正式入行當配音員。

她曾說自己未學行已常進出錄音室，可說是在錄音室長大。雖然起步比別人遲，但很快便上手。

▲ 林保全於2015年離逝。（網上圖片）

父女檔上陣

2009年她重返TVB並轉往配音組工作，之後當了12年的配音員，聲演的代表作包括《喜羊羊與灰太狼》中的懶羊羊，另外更為不少日本及韓國演員配音。

林芷筠的父親既然為著名配音員，於TVB工作時，他們亦曾「父女檔」上陣配音，她曾表示最難忘是於美劇《靚太唔易做》聲演爸爸的情婦，芷筠當時感到尷尬，更緊張至流汗，反而父親表現專業又淡定，令她佩服。

芷筠曾謂父親不會主動提點配音技巧，只有同場聲演時，才會指出她好與不好之處。

▲ 林芷筵跟爸爸感情要好。

父女相處好朋友

林保全於2015年離世後，繼承老父衣鉢的林芷筠繼續從事配音工作。

芷筠曾表示於做人方面亦會以爸爸為學習對象，惟工作上，卻難以爸爸作為目標：「因為沒可能有第二個叮噹，我只希望不令別人失望，相信這樣，爸爸就滿足了。」

▲ 當年林芷筠召開記招交待老父身後事。 (東星圖片)

林芷筠曾形容兩父女相處如似朋友，而保全叔更是絕世好爸一名。

她曾對媒體稱：「他是真人版叮噹，我要求甚麼也會做到，有甚麼問題，他都幫我搞定，從小到大，我的愛和物質也沒缺少。」

▲ 於父親喪禮上，林芷筠最後一次公開露面。 (東星圖片)

林芷筠於2017年3月約滿TVB後轉職為自由身配音員，近年她曾為於ViuTV播映的《姆明谷歷險記》系列以及電影《搖滾太空人》的Sheila Dwight角色配音。

同場加映：雷碧娜+黃昕瑜+陸惠玲專訪