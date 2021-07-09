【安心出行】政府指製造或使用偽冒程式或觸犯法例 　呼籲認清正版商標用對程式

▲ 政府指製造或使用偽冒程式或觸犯法例 ，呼籲認清正版商標用對程式。(資料圖片)

政府呼籲市民分辨清楚真偽的「安心出行」流動應用程式。政府資訊科技總監辦公室今(9日)指，市民可根據「安心出行」流動應用程式註冊商標，辨認正版程式，並提醒市民製造或使用偽冒程式或觸犯法例，以及構成網絡安全和私隱外洩風險。

辦公室在社交平台上載貼文表示，「安心出行」推出多時，已經有超過476萬市民下載程式使用，並可加入儲存針卡功能，程式簡單、安全易用，但留意到有市民使用懷疑偽冒的「安心出行」網站及流動應用程式，提醒市民製造或使用偽冒程式有可能觸犯法例，而且登入或使用來歷不明的網站或應用程式會構成網絡安全和私隱外洩風險，呼籲市民做好資訊保安，不要以身試法。

辦公室補充，要分清正版程式，只須認清楚「安心出行」流動應用程式註冊商標，並不時更新最新版本的「安心出行」流動應用程式，即可使用時安心既放心。

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責任編輯：陳麗娜