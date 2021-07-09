  • 33°C
香港時間 : 2021709日 (週五) 12:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】港府將展開第20輪院舍員工強制檢測　如已接種疫苗者可獲豁免

社會 11:58 2021/07/09

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

港府將展開第20輪院舍員工強制檢測，已接種者無需強檢。（經濟日報資料圖片）

政府今日(9日)宣布，將展開安老院、殘疾人士院舍及護養院員工第20輪強制檢測，食衞局昨日發出強制檢測公告，要求受聘於院舍於7月25日至8月3日期間值勤，或外聘合約向住客或使用者提供服務的人士，須於7月15日至24日接受強制檢測，如已完成接種疫苗的人士則毋需檢測。

任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可處第四級罰款2.5萬元及監禁6個月。

政府會繼續視乎疫情的發展，以及因應各項防疫措施的配合而就上述有關檢測政策作出調整，又指已完疫苗接種者雖可獲豁免接受定期強制檢測，惟如選擇維持自願接受檢測，仍可繼續獲得免費提供病毒檢測。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【強制檢測】確診港人離港前曾訪又一城戲院　再多9指明地方納強檢
23:04 2021/07/08
【強制檢測】確診港人離港前曾訪又一城戲院　再多9指明地方納強檢
【強制檢測】大角咀中美樓上午7時完成行動　1200名檢測居民均沒有確診
09:49 2021/07/08
【強制檢測】大角咀中美樓上午7時完成行動　1200名檢測居民均沒有確診
【強制檢測】入境澳洲確診港人離港前訪10間餐廳　15處指明地點須強制檢測
00:22 2021/07/08
【強制檢測】入境澳洲確診港人離港前訪10間餐廳　15處指明地點須強制檢測

你可能感興趣

【強制檢測】確診港人離港前曾訪又一城戲院　再多9指明地方納強檢
23:04 2021/07/08
【強制檢測】確診港人離港前曾訪又一城戲院　再多9指明地方納強檢
【強制檢測】大角咀中美樓上午7時完成行動　1200名檢測居民均沒有確診
09:49 2021/07/08
【強制檢測】大角咀中美樓上午7時完成行動　1200名檢測居民均沒有確診
【強制檢測】入境澳洲確診港人離港前訪10間餐廳　15處指明地點須強制檢測
00:22 2021/07/08
【強制檢測】入境澳洲確診港人離港前訪10間餐廳　15處指明地點須強制檢測
病毒檢測 疫情 新冠肺炎疫情 香港 院舍

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶