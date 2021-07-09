【強制檢測】港府將展開第20輪院舍員工強制檢測　如已接種疫苗者可獲豁免

▲ 港府將展開第20輪院舍員工強制檢測，已接種者無需強檢。（經濟日報資料圖片）

政府今日(9日)宣布，將展開安老院、殘疾人士院舍及護養院員工第20輪強制檢測，食衞局昨日發出強制檢測公告，要求受聘於院舍於7月25日至8月3日期間值勤，或外聘合約向住客或使用者提供服務的人士，須於7月15日至24日接受強制檢測，如已完成接種疫苗的人士則毋需檢測。

任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可處第四級罰款2.5萬元及監禁6個月。

政府會繼續視乎疫情的發展，以及因應各項防疫措施的配合而就上述有關檢測政策作出調整，又指已完疫苗接種者雖可獲豁免接受定期強制檢測，惟如選擇維持自願接受檢測，仍可繼續獲得免費提供病毒檢測。

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責任編輯：陳正怡