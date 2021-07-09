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【可再生能源】英基學生推動學校可持續發展　校內裝太陽能電板獲中電節能大獎

社會 12:05 2021/07/09

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4名學生獲中電創新節能大獎。（陳靜儀攝）

英基學校協會轄下兩間學校，共4名學生於學校推出可再生能源項目，包括在8所學校安裝太陽能電板，獲得「中電創新節能企業大獎2020」中的「可再生能源大獎」。英基今日（9日）為學生辦頒獎典禮， 有得獎學生表示，希望鼓勵其他同樣為改善地球氣候改變出一分力。

4名同學主導的可再生能源項目，內容包括於學校安裝太陽能電板，至今系統容量發展達500千瓦，每年可產生約50萬度電；在校園內增添植物，並鼓勵同學種植；設置紙包飲品回收箱等。

有關項目由4名分別來自英基啟新書院及英皇佐治五世學校的學生主導，他們均關心學校的可持續發展及地球氣候變化所帶來的影響，期望為改善問題出一分力，其中Zareen Tasnim認為，以往認知到氣候問題時，大家都會以鼓勵形式推動，甚少有人動手做：

我們不止是提倡、鼓勵，而是親自動手做，告訴其他人連學生也可以做到，希望師弟妹會被啟發，一起為推動可持續發展努力。

團隊另一成員 Ankita Joshi就說，希望透過項目傳達一個訊息：「每一個細微的動作都可以協助改變現狀，氣候變化會影響我們的將來，只要現在每人做一少步，集合起來的力量可以改變的。」

團隊另外兩名成員為Taylor Chung 及葉家瑋，他們亦表示，日後會在繼續推動學校的可持續發展，並會繼續邀請有興趣的同學，為減廢的目標努力。

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記者：黃悅晴

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