【靚太安樂窩】90後新婚夫婦細屋搬960呎大屋花$31萬裝修　淘寶梳妝枱+大床打造夢幻公主房

▲ 公主房是不少女生夢寐以求的房間，以下這間房間，有令大家心動嗎？

相信公主房是很多女生夢寐以求的房間設計，一對90後的新婚夫婦由400多呎的細屋搬入位於元朗的960呎的大屋，並花30萬裝修全屋，再淘寶部分傢俬打造夢幻公主房，裝修後的單位十分華麗，到處都是打卡位，終可圓夢的女戶主十分高興！

網民Miki近日在淘寶開心share Facebook群組分享她新裝修的公主房，特別在淘寶購買了梳妝枱及油壓大床等傢俬及用品。她用上糖果色及高貴金屬色配搭，加上雲石紋元素的特色牆，不少網民都讚賞她的設計。

與老爺奶奶同住960呎單位

該網民Miki接受TOPick訪問，分享裝修心得和喜悅心情。她和老公一直在元朗區生活，所以結婚後，希望繼續住在元朗區。由於Miki和老爺奶奶同住，因此搬到較大的960呎私樓單位，共花$30萬裝修安樂窩，另外花$1萬淘寶特危傢俬和家品。

Miki的主人房連套廁是單位設計的重中之重，她藉著全屋裝修的機會，打造夢幻公主房，一圓多年的夢想，

老公都沒有所謂，很遷就我，送我一個公主房！

點擊大圖了解公主房裝修前及施工中的情況：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

淘寶傢俬增加夢幻感

公主房走高貴路線，不論床頭的特色牆及入牆櫃都加設花線元素，猶如歐洲城堡設計。Miki特意在淘寶找尋同風格的傢俬點綴房間。

Miki購買了公主風的梳妝枱，橢圓形的白色枱面加上灰色絨布南瓜紋的圍邊，配搭軟綿綿的絨布圓凳。梳妝枱配備一塊亮燈功能的鏡子，整個組合加入了金屬元素，散發著高雅豪華的氣派。

點擊大圖了解梳妝枱詳情：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Miki也淘寶了羽毛連花瓶裝飾梳妝枱，粉紅的羽毛營造少女、可愛的效果，而金屬花瓶能連貫梳妝枱的金屬元素，用色配搭。

即使平日用的化妝掃也追求「用得又睇得」！Miki淘寶了化妝掃連金屬框掃盒，掃盒有仿珍硃粒，化妝掃可插在仿珍硃粒固定，十分美麗，而且很igable！

化妝掃啲毛我覺得都幾柔軟，係用得過既！

此外，Miki在淘寶購買到香港難找尋的厚背墊大床。她表示店舖可按床褥訂製尺寸、揀顏色、揀布料，她選了德國科技布，質感似皮料，很舒服、也可以拆洗。

我係淘寶618優惠個時買，價錢係3千幾人民幣，原價係5千幾，都幾抵，另外加多1500人民幣直送香港上樓連埋安裝！

Miki亦淘寶買了特色燈飾、床櫃及廁所用品點綴房間，花盡心思。

點擊大圖了解大床及廁所用品詳情：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

美中不足

Miki指一直對淘寶傢俬都有信心，例如大床選用香港人常選用的淘寶店，店主會把大床包裝好，直送香港，因此運送過程順利，也沒有損毀。

可是，梳妝枱在運送途中不幸地撞崩左了角位，店家最後賠償了人民幣100，Miki唯有用補鞋膠自行修復角位。

終可圓夢

整個裝修工程花了$31萬，包括約$1萬M的淘寶傢俬。Miki對單位裝修特別是公主房的設計大感滿意，雖然現時需擇日入住，但她的朋友見到相片，已急不及待約到她的家參觀，大讚她的家十分美麗。她把裝修相片分享到Facebook群組，也得到很多網民讚賞，令她很開心。

一直想擁有公主房，終可圓夢，十分開心！

同場加映：更多裝修訪問，即睇【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王芷瑩