【新款口罩】屈臣氏推出新款產WatsMask 6種顏色口罩創出不同造型配搭
休閒消費 12:45 2021/07/09
本地品牌屈臣氏蒸餾水把部分廠房改為口罩生產線，生產WatsMask WeCare口罩。近日屈臣氏再推出新款口罩，有齊6種不同顏色的WatsMask，可以配合不同造型配戴！
新款口戴有「Raspberry X Butterfly Pea」、「Latte X Brownie」及「Lavender X Blackcurrant」。而WatsMask的口罩符合ASTM Level 3，市民可安心使用。
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口罩規格：
- ASTM Level 3
- 於符合ISO 14644-1的Class 8標準之無塵車間生產
- 獲得「ISO 13485醫療器械質量管理體系認證」
- 3層過濾防護設計
- 獨立包裝
- 香港製造
- 超柔軟無痛耳掛
原價：$119.9
易賞錢愛心價：$88
屈臣氏門市及網店有售。
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責任編輯：林卓昕