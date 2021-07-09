【新款口罩】屈臣氏推出新款產WatsMask　6種顏色口罩創出不同造型配搭

本地品牌屈臣氏蒸餾水把部分廠房改為口罩生產線，生產WatsMask WeCare口罩。近日屈臣氏再推出新款口罩，有齊6種不同顏色的WatsMask，可以配合不同造型配戴！

新款口戴有「Raspberry X Butterfly Pea」、「Latte X Brownie」及「Lavender X Blackcurrant」。而WatsMask的口罩符合ASTM Level 3，市民可安心使用。

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口罩規格：

ASTM Level 3

於符合ISO 14644-1的Class 8標準之無塵車間生產

獲得「ISO 13485醫療器械質量管理體系認證」

3層過濾防護設計

獨立包裝

香港製造

超柔軟無痛耳掛

原價：$119.9

易賞錢愛心價：$88

屈臣氏門市及網店有售。

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責任編輯：林卓昕