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【新款口罩】屈臣氏推出新款產WatsMask　6種顏色口罩創出不同造型配搭

休閒消費 12:45 2021/07/09

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

本地品牌屈臣氏蒸餾水把部分廠房改為口罩生產線，生產WatsMask WeCare口罩。近日屈臣氏再推出新款口罩，有齊6種不同顏色的WatsMask，可以配合不同造型配戴！

新款口戴有「Raspberry X Butterfly Pea」、「Latte X Brownie」及「Lavender X Blackcurrant」。而WatsMask的口罩符合ASTM Level 3，市民可安心使用。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

口罩規格：

  • ASTM Level 3
  • 於符合ISO 14644-1的Class 8標準之無塵車間生產
  • 獲得「ISO 13485醫療器械質量管理體系認證」
  • 3層過濾防護設計
  • 獨立包裝
  • 香港製造
  • 超柔軟無痛耳掛

原價：$119.9
易賞錢愛心價：$88

屈臣氏門市及網店有售。

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責任編輯：林卓昕

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