【職場哲學】做事情要全力以赴讓自己驕傲 鄭丹瑞：別忘記世上並無不可取代的人

▲ 別忘了，世上並沒有無可取代的人。

在電台兼職做唱片騎師的日子，就已為人所認識，以我這副德性，當然會覺得飄飄然，天天向同事炫耀，聽眾寄給我主持的音樂節目的點唱信。那些年沒有手機，沒有互聯網，寫信去電台點唱，雖然費力，卻是聽眾、歌迷最常用的做法，直覺認為，點唱信多，就是一個受歡迎的節目。

就在我得意忘形的時候，上司召我入房，狠批我做節目一無是處：「首首歌都係讀點唱信，阿邊個點俾邊個聽，祝佢生日快樂！跟住阿邊個又點俾邊個聽，希望佢青春常駐！其實，來來去去就得幾個聽眾，完全唔理會其他聽眾嘅感受，我覺得你一啲都唔專業。」「我唔同意。」我理直氣壯地反駁上司：「我有咁多點唱信，證明個節目多人收聽、受歡迎，我當然要向一班擁護我節目嘅聽眾負責，播佢哋想點唱嘅歌，有乜唔啱？我反而覺得你無咗我唔得！」

上司冷笑：「你有一百封點唱信，你就得一百個聽眾，咁就叫做好多咩？你做緊嘅係窄播，唔係廣播，仲有，唔好以為自己係無可取代。」我為此事相當懊惱，智者前輩送我一張書籤，上面一段文字寫着：「拿個水桶，裝滿水，將手放進去，一直浸到手腕，現在把手縮回來，看看這桶水有何不同？這就是你將留給世人的印象。

做事情要全力以赴，要讓自己覺得驕傲，但別忘了，世上並沒有無可取代的人。」這張書籤，保存至今，視為警世良言。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「無可取代的人」