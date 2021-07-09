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【單對單】高海寧不介意另一半愛上別人　高Ling：你有誘惑我冇咩？

娛樂 12:41 2021/07/09

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高海寧任《單對單》嘉賓接受芷珊姐姐訪問。

TVB訪談節目《單對單》在明晚（7月10日）播出的第3集，以「單身也可積極自強，活出精彩豐盛人生」為主題，主持黎芷珊分別請來高海寧（高Ling）及陳秀珠任嘉賓，分享單身的自在與喜樂，並暢談愛情及人生觀。

當中高海寧在《單對單》帶芷珊姐姐做瑜伽、歎High tea，更親手炮製蛋糕。著重心靈素質及自我溝通的高Ling，直指瑜伽可減壓：「當我思緒比較亂，唔知想點時，我就會去做瑜伽。因為嗰一個鐘會集中喺呼吸同搵番平衡感，冇時間諗其他嘢，咁就完全可以放鬆同放空到自己，會開心番好多。」

她又直言其實很享受MeTime：「單身只係眼前狀態，冇乜大不了。反而仲可以趁呢段時間睇清楚自己個心，想要啲乜、追求啲乜，然後遇到更加好嘅人。」

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拍拖不足5次

談到愛情觀，高Ling坦承現時想法與過去有點不一樣，過去她十分被動兼謹慎選擇另一半，不會輕易開始一段關係，多年來拍拖次數不足5次，最長一段關係則維持了8年。

高Ling平時喜歡整蛋糕。

但現時的她則變得積極：「年紀大咗好難好純粹去鍾意一個人、好難心動，所以如果依家真係畀我同一個人相處咗後又有Feel嘅，我會覺得唔好錯過。人生在世，好短架咋，如果有個人可以令你好衝動，可以為佢奮不顧身，係好難得嘅一件事。」

現年34歲的高Ling直認喜歡小朋友，雖然未有實質相關計劃，但笑謂：「生小朋友？自己一個人完成都Ok架。」又指其實自己很「難追」，鮮花及任何物質均不是打動她的重點。

想念公公婆婆

理智型的高Ling又謂不介意另一半愛上別人：「你覺得佢好過我，It’s OK！我有我自信，你有誘惑、我冇咩？但我會選擇同你一齊，係因為我覺得你重要過其他人。」

一向重視家庭及家人的她談及剛離世的公公時雖強忍淚水，但眼淚最終還是一行一行的落下，高Ling邊拭淚邊說：「公公係我暫時人生最大遺憾，我係婆婆公公帶大，所以感情好深。雖然好多人安慰我好多人見唔到親人最後一面，但你會突然間覺得，你以後都見佢唔到喇。」

同場加映：高海寧專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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