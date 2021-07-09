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【新冠疫苗】陳肇始：衞署正向復星索更多資料延長儲存期限　將來接種復必泰或有不同安排

社會 12:43 2021/07/09

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復星向港府申請將復必泰疫苗攝氏2至8度的儲存期限，由5日延長至1個月。（經濟日報資料圖片）

復星向港府申請將復必泰疫苗攝氏2至8度的儲存期限，由5日延長至1個月。食衞局局長陳肇始於立法會衞生事務委員會上提到，社區疫苗接種中心將於9月逐步關閉，惟並非8月後無復必泰疫苗提供，藥廠對復必泰疫苗的儲存溫度及時間有所調節，將來能否在私家醫生接種復必泰疫苗，或有不同安排；而衞生署正向藥廠方面索取相關資料，有待整理好後交由專家顧問委員會審批，再向政府建議。

她又指，本港過去14天錄得51宗輸入個案，本地個案基本「清零」，整個月共進行8萬次檢測，暫時無發現其他相關病例，形容現時至下月底為接種疫苗關鍵時刻，截至前日本港接種率約36.4%，按目前進度推算，有信心在8至9月，本港接種率可達五成，但強調最少要達7成才足夠。

就有議員提出變種病毒肆虐全球，憂有條件縮短入境人士檢疫期會增加風險，陳肇始解釋抵港人士由航班未起飛至抵埗都有不同的「保險掣」，強調當局謹慎嚴防輸入，不同關卡都能堵截變種病毒。

至於本港與內地及澳門的通關進度，陳肇始補充政府一直透過聯防聯控機制，與兩地密切溝通及聯繫，積極研究在疫情受控，並且不會增加雙方風險下，逐步恢復兩地居民跨境往來，完成磋商後會公布細節。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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