【聲夢傳奇】Gigi+Yumi+Chantel決賽前唱K　文凱婷何晉樂視軒仔如家人

▲ 《聲夢》五位學員齊齊唱K。

Yahoo!人氣節目《Yahoo Lunch K》日前邀《聲夢傳奇》5位人氣參賽者現身，跟網民分享心水K歌，結果令網民失控瘋狂留言，更創下《Yahoo Lunch K》自開播以來最高收看人次紀錄。



《聲夢傳奇》幾位晉身決賽的參賽者均成為人氣王，其中五位參賽者：炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、文凱婷（Aeren）、鍾柔美（Yumi）及何晉樂（Rock）昨日現身《Yahoo Lunch K》。

聲帶康復中的Gigi在直播時獻唱了周興哲《永不失聯的愛》，超水準的表現引來網民炸爆留言，直指要直接出道。Yumi則應網民要求，揀選了Roberta Flack《Killing Me Softly With His Song》，被稱讚是天使的聲音。

▲ Gigi積極備戰。

至於Chantel翻唱了Jude《零分》，網民亦大讚她表現100分！而Aeren與Rock分別演繹衛蘭《他不慣被愛》及周興哲《我很快樂》，二人贏得瘋狂派心心。

5人最後合唱陳凱詠與林家謙合唱版《隔離》及林俊傑、蔡卓妍《小酒窩》，結果5人超水準的演出，令直播時段收看人數爆燈，創下開播以來最高收看人次紀錄。

▲ 鍾柔美。

今次以唱K形式與網民聚首，眾人坦言比起參賽時輕鬆得多，Rock道：「冇評判，又可以看留言同Fans互動，好開心。」Aeren則道：「不用擔心哪些位會扣分，又可以揀自己想唱的歌，爽！」

講起唱K，Chantel便道：「第1次唱K是我10歲生日跟屋企人去唱，去到才知K間房會全黑，一入到間房覺得好得意。」

▲ Chantel想起唱K經歷。

Gigi也說起10歲的經驗：「那次唱到臨走時，想挑戰自己，想起林俊傑試過唱《輸了你贏了世界又如何》，覺得我應該唱到他的Key，結果成功，但第二日就出不到聲，是我第一失聲經歷。」



5位嘉賓將再次投入《聲夢傳奇》決賽的演出，最近節目有張敬軒加入，問到大家與這位「保姆」相處，可有增加壓力，眾人齊齊擰頭，Yumi說：「起初有緊張，但慢慢開始熟絡，發現真人非常nice。」Gigi則說：「如果用一家人嚟形容，李生（李克勤）就像爸爸會給意見，而張生（張敬軒）就好似哥哥的溝通方式，兩個都一樣親切。」

▲ Rock的偶像是張敬軒。

本身是張敬軒粉絲的Rock，興奮道：「好安心，即對比賽充滿希望，他講出我的問題好到肉，加上偶像指點，實在非常幸福，由心入面甜笑。」

Aeren則說：「平時留意他搞笑個性，諗過真人是否如此，見到真人一模一樣，即刻放鬆，不過主要因為有機會合唱，成件事好開心！」Chantel也說：「相處不是太耐，但已經給了好多意見，教好多東西，在他身上學到好多。」

▲ 文凱婷覺軒仔是哥哥。

問到若有機會與張敬軒合作或共處，可有甚麼狂想，Aeren即道：「最想一齊拍真人騷，然後一起跳笨豬跳，實行You Jump I Jump！」Yumi也笑說：「玩遊戲都不錯，可以親密點，Close點。」

Gigi則說：「既然李生是爸爸，張生係哥哥，不如一家人食餐飯，當然要在疫情過後。」Rock說：「我都好想一齊食飯，我最主要想知他想甚麼，才可以做天王地位。」Chante反而希望成為張敬軒：「我想試試跟他每一日習慣去生活，跟他的Schedule體驗工作日程，be him for a day（成為他一日）。」