【聲夢傳奇】Gigi+Yumi+Chantel決賽前唱K　文凱婷何晉樂視軒仔如家人

▲ 《聲夢》五位學員齊齊唱K。

Yahoo!人氣節目《Yahoo Lunch K》日前邀《聲夢傳奇》5位人氣參賽者現身,跟網民分享心水K歌,結果令網民失控瘋狂留言,更創下《Yahoo Lunch K》自開播以來最高收看人次紀錄。



《聲夢傳奇》幾位晉身決賽的參賽者均成為人氣王,其中五位參賽者:炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、文凱婷(Aeren)、鍾柔美(Yumi)及何晉樂(Rock)昨日現身《Yahoo Lunch K》。

聲帶康復中的Gigi在直播時獻唱了周興哲《永不失聯的愛》,超水準的表現引來網民炸爆留言,直指要直接出道。Yumi則應網民要求,揀選了Roberta Flack《Killing Me Softly With His Song》,被稱讚是天使的聲音。

▲ Gigi積極備戰。

至於Chantel翻唱了Jude《零分》,網民亦大讚她表現100分!而Aeren與Rock分別演繹衛蘭《他不慣被愛》及周興哲《我很快樂》,二人贏得瘋狂派心心。

5人最後合唱陳凱詠與林家謙合唱版《隔離》及林俊傑、蔡卓妍《小酒窩》,結果5人超水準的演出,令直播時段收看人數爆燈,創下開播以來最高收看人次紀錄。

▲ 鍾柔美。

今次以唱K形式與網民聚首,眾人坦言比起參賽時輕鬆得多,Rock道:「冇評判,又可以看留言同Fans互動,好開心。」Aeren則道:「不用擔心哪些位會扣分,又可以揀自己想唱的歌,爽!」

講起唱K,Chantel便道:「第1次唱K是我10歲生日跟屋企人去唱,去到才知K間房會全黑,一入到間房覺得好得意。」

▲ Chantel想起唱K經歷。

Gigi也說起10歲的經驗:「那次唱到臨走時,想挑戰自己,想起林俊傑試過唱《輸了你贏了世界又如何》,覺得我應該唱到他的Key,結果成功,但第二日就出不到聲,是我第一失聲經歷。」



5位嘉賓將再次投入《聲夢傳奇》決賽的演出,最近節目有張敬軒加入,問到大家與這位「保姆」相處,可有增加壓力,眾人齊齊擰頭,Yumi說:「起初有緊張,但慢慢開始熟絡,發現真人非常nice。」Gigi則說:「如果用一家人嚟形容,李生(李克勤)就像爸爸會給意見,而張生(張敬軒)就好似哥哥的溝通方式,兩個都一樣親切。」

▲ Rock的偶像是張敬軒。

本身是張敬軒粉絲的Rock,興奮道:「好安心,即對比賽充滿希望,他講出我的問題好到肉,加上偶像指點,實在非常幸福,由心入面甜笑。」

Aeren則說:「平時留意他搞笑個性,諗過真人是否如此,見到真人一模一樣,即刻放鬆,不過主要因為有機會合唱,成件事好開心!」Chantel也說:「相處不是太耐,但已經給了好多意見,教好多東西,在他身上學到好多。」

▲ 文凱婷覺軒仔是哥哥。

問到若有機會與張敬軒合作或共處,可有甚麼狂想,Aeren即道:「最想一齊拍真人騷,然後一起跳笨豬跳,實行You Jump I Jump!」Yumi也笑說:「玩遊戲都不錯,可以親密點,Close點。」

Gigi則說:「既然李生是爸爸,張生係哥哥,不如一家人食餐飯,當然要在疫情過後。」Rock說:「我都好想一齊食飯,我最主要想知他想甚麼,才可以做天王地位。」Chante反而希望成為張敬軒:「我想試試跟他每一日習慣去生活,跟他的Schedule體驗工作日程,be him for a day(成為他一日)。」