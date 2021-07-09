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【刀傷警員】8大校董會主席譴責美化暴力言論　籲大學成員遠離暴力行為

社會 12:55 2021/07/09

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8大校董會主席譴責美化暴力言論　籲大學成員遠離暴力行為

8間資助大學校董會/校委會主席發表聯合聲明，強烈譴責恐怖主義及暴力行為，促請各方立即停止煽動仇恨、美化暴力的言論及行為，又呼籲大學各成員遠離暴力行為，確立正確價值觀。

聲明指出，近日香港接連出現涉及嚴重暴力及恐怖活動的事件，令人震驚和憤怒，但坊間出現美化恐怖份子的言論和行為，其中更有人向施襲警員的兇徒默哀及悼念，認為行為罔顧法紀、衝擊社會底線，嚴重背離社會公德，破壞了香港作為法治社會的地位。

聲明又指，支持政府嚴肅查處一切恐怖主義和涉及暴力的活動，促請各方立即停止煽動仇恨、美化暴力的言論及行為，以免學生被仇恨所驅動。

8位參與聯合聲明的校董會或校務委員會主席，分別為城大校董會主席黃嘉純、浸大學校董會主席陳鎮仁、嶺大校董會主席姚祖輝、中大校董會主席梁乃鵬、教大校董會主席黃友嘉、理大校董會主席林大輝、科大校董會主席廖長城及港大校務委員會主席李國章。

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記者：黃悅晴

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