【完善人生】為97歲婆婆尋回104歲失散姐姐　安老院舍助長者不留遺憾圓滿人生

▲ 97歲的麥婆婆透過計劃，成功尋回104歲的失散姐姐。

生老病死是每人必經階段，人生走到終點，如何做到不留遺憾，答案可能人人不一。救世軍「香港安老院舍完善人生關顧計劃」（下稱「計劃」）展開逾10年，致力為長者提供臨終關懷照顧。負責社工黃建慧（Shirley）及吳康敏（Cynthia）透過與長者溝通接觸，嘗試為他們一一圓夢。其中有人心願是出版一本傳記，將智慧傳承後代；有人渴望與攜手多年的老伴影第一張婚紗照；也有人在生命倒數時，只是希望再嚐一口乾炒牛河，重溫天倫樂。

經社署輾轉安排入住NGO安老院的長者，入住時已視院舍為最後一個家。

曾在安老院擔任4年院長、有20年社工經驗的Shirley表示，全港有近700多間院舍，當中200多間為津助安老院舍。將近7萬多名長者住在私營安老院，這些體弱長者經輾轉安排再入住津院時，多數已有慢性病纏身，需反覆出入醫院，因此院舍就是他們最後一個家。

▲ 救世軍港澳軍區高級主任黃建慧Shirley（左）、救世軍港澳軍區社會工作員吳康敏Cynthia（右）。（湯炳強攝）

達成心願是「計劃」其中一個服務重點，Shirley憶述一對老夫婦黃伯伯及黃太太就透過拍攝婚紗相圓願。年屆八旬的黃伯伯因身體每況愈下，行動不便而需住在安老院，婆婆與丈夫感情很好，經常會去探望他。

適逢一次馬灣釣魚活動，「計劃」職員排除萬難，成功帶喜歡垂釣的黃伯伯外出釣魚，自此黃伯伯夫婦就和職員變得相熟，並由職員安排，拍下人生第一張婚紗相：

太太比先生更開心，一世人咁大個女，她未想過著婚紗。伯伯有認知障礙症，表達能力差，拍婚紗相當天他有意識，聽到別人讚賞，他很開心，更舉起手指讚好。

▲ 黃伯伯夫婦80多歲拍下人生第一張婚姻相。（受訪者提供）

另一個縈繞在許多長者的心願，就是尋回失散摯親，Shirley提到部分長者會想找回失散家人，遺憾是資料不足或運氣不夠，並非人人能如願。慶幸是曾經有一對年近百歲的姊妹，透過職員鍥而不捨聯繫尋人，仍有機會在有生之年重聚。

97歲的麥婆婆是院舍長者，麥婆婆與104歲的姐姐失散多年，內心一直很掛念對方。然而她只能提供姐姐的名字，以及姐姐住在老人院，院舍職員及社工於是循著僅有的兩個尋人線索，分工致電全港多間安老院舍，最終約花費了一星期時間，就成功尋回婆婆的姐姐。取得聯繫後，院舍間也儘快合作安排二人見面，僅數天時間就安排他們重聚拍照：

妹妹很激動，話不多但有哭泣，捉著姐姐的手。她們相認半年後就各自離世，仿似圓了心願。

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Cynthia亦提到，院舍中有一位80多歲患有多種長期疾病的何婆婆，近期確診癌症，因而更想把握時間實現夢想。何婆婆的心願是將個人智慧及經歷集結成書，她一直很想實現願望，耐何之前卻苦無機會跟家人談起：

有些老人家會覺得生就生、死就死，其實也沒有特別執著。原來家人從未有機會跟他們傾談，從來不知道他們的想法。

目前全港每10名70歲或以上長者，就有1人患有認知障礙症，而由病發到發展至最終階段約為6至13年。當人生走到接近盡頭，許多時要面對的是病魔折磨，往往連個人意識也未必清晰。

▲ Shirley表示「計劃」希望能透過早期介入，協助理解整個家庭需要。（湯炳強攝）

救世軍「香港安老院舍完善人生關顧計劃」由醫護、心理學家、社工及院舍職員組成團隊，就是要把握在這段時間，聆聽和理解長者的想法及需要，提早商討晚程規劃，包括預設醫療指示、院舍善終安排等，儘量讓一切按老人家的意願去發生：

我們不想做到，無人跟長者談過，去到最後由醫生跟他講。往往一聽就是壞消息，對家人、自己都好難接受。一些人生最重要的東西，是否一日、半日可決定到？所以我們希望透過早期介入，做多些教育工作，協助理解整個家庭需要。

較早前院舍為一名年屆100歲的伯伯安排了一次「飲茶」體驗，由職員買入一些點心道具，讓渴望與子女重溫飲茶天倫樂的伯伯，在病榻上也能模擬飲茶，在生命將盡之時，也能感受到家人和院舍的愛意。

救世軍2010年起開展「香港安老院舍完善人生關顧計劃」，為病情不能逆轉的長者提供臨終照顧，又鼓勵長者圓滿心願和及早規劃晚晴，加強公眾認識臨終照顧。詳情【見此】

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記者：陳昊淋