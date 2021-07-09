【單對單】9年單身生活享受尋找自我過程　黎芷珊直認年紀越大越難心動

▲ 9年單身生活享受尋找自我過程，黎芷珊直認年紀越大越難心動。

年紀輕輕已入行做主持的黎芷珊，人人都稱為「芷珊姐姐」，一向大方的她對戀情從不隱瞞，多年來她的幕前男友名單大家都能夠細數，不過自從9年前結束與張達倫的姊弟戀後，芷珊姐姐一直保持單身。近日她在TVB推出以「單身」為題的全新訪談節目《單對單》，並找來圈中多位單身藝人進行單對單的訪談。

一連四集的節目《單對單》，由主持黎芷珊親自邀請八位單身的藝人，包括米雪、黃日華、胡定欣、江欣燕、陳秀珠、高海寧、黎瑞恩及江美儀。

配合不同的主題來進行實景訪談，走訪嘉賓的生活小區、帶有回憶的地方，分享各人對單身的看法與故事，芷珊姐姐接受TOPick專訪稱：「主題包括事業型女性、於婚姻迷失過的人等，如果要歸類自己，我應該是享受單身而不急於找另一半的人。」

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▲ 芷珊姐姐再主持全新訪談節目《單對單》。（曾耀輝攝）

接受事實

《單對單》的眾多受訪者之中，讓黎芷珊感受最深者，要數第一集、另一半已離開人世的黃日華和米雪。

她指，找人生經歷豐富的他們來當第一集嘉賓，是有原因：「早前有位認識多年的朋友去世，剩下太太和年幼的女兒，太太有很多自責和遺憾，不太懂得如何釋懷。在節目中華哥說要接受現實，與米雪一樣都非常正面地面對、想要重過開心的生活。」

不太懂得如何幫助好友遺孀的芷珊姐姐，在節目播出後著對方去看：「她覺得要接受丈夫離開的事實，還有放下她心中的遺憾。」

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▲ 華哥憶起亡妻感觸落淚。（節目發相）

除了幫助到友人，對芷珊姐姐來說，感受亦都特別深：「我媽媽在2019年10月離開，還在情緒當中疫情就開始了，長時間留在家，自己同樣困在遺憾之中。」

後來芷珊姐姐想開了一點，覺得在媽媽最後的日子，自己經常伴著她，已算是追回以前相處的時間：「有時開心是自己製造，不開心亦是自找的，要走出情緒始終還是要靠自己幫自己。」

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▲ 米雪努力走出喪夫之痛。（節目發相）

單身必備條件

現年55歲的芷珊姐姐獨自生活多年，被問到覺得單身必備的條件，她思索不足半秒即答：「一定要有健康，否則會麻煩到別人。健康之外，就是朋友。」

她憶述節目中米雪姐提到單身必備的條件：「她跟一班年紀相若的單身朋友會特別互相照顧，甚至有人已寫好遺囑放到友人手上，即使無另一半還有朋友幫助處理。再來就是穩定的財政，要支持到自己有穩定的生活。」

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▲ 芷珊姐姐痛恨自己太遲才開始投資。（曾耀輝攝）

不過以為芷珊姐姐本身也是個投資有道的人，但她卻自評理財極渣：「用剩的錢就直接放在銀行，連定期存款都沒有，一直沒有『滾大舊錢』的概念，以前錯失太多投資機會實在很後悔！」

她坦言直到近幾年才開始有理財觀念：「學習去分析和買賣股票，算是有點進帳。」

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▲ 江欣燕結束22年的關係後，沒有再婚打算。（節目發相）

「投資新手」的芷珊姐姐大讚年輕人：「他們好叻投資，會知道那種衍生工具、股票好，很多股評人都好後生，我反而喜歡聽他們的建議，可能夠年輕、夠膽搏，他們會有些不同的看法，分析亦很有道理。」

講到女性的平均壽命有上升趨勢，芷珊姐姐笑言要努力賺錢：「我想我應該還有至少30年命，要賺好多好多才能夠支撐到我百年歸老，哈哈。」

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▲ 芷珊姐姐興趣多多，不愁單身寂寞。（曾耀輝攝）

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享受單身

黎芷珊於2012年結束與張達倫的8年情後一直維持單身：「以前通常一個接一個，這次是人生單身最久的時間。」

她表示對上的男友在一起接近9年：「時間很長、很習慣對方，起初分開當然有不開心、不習慣的時候，幾年之後就開好越來越享受單身生活。以前拍拖的專注力通常在對方身上，現在自己一個的時間多了，認識自我也多了一點。」

雖然也會有寂寞時，但芷珊姐姐不急於找伴侶，身邊好友多籮籮的她選擇跟好友聚會、在家做運動，亦把時間花在她的眼鏡生意上，接下來還打算重學日文：「在這個疫情期間也不覺得悶。」

▲ 黎芷珊與高海寧做瑜伽減壓。（節目發相）

難再心動

單身9年，芷珊姐姐笑言：「怎會沒人追？」她承認曾有些對象出現，但隨著年紀增長，找另一半的心態亦有改變：「後生時大家都是憑感覺，喜歡就去，不太去計較大家是否適合。」

她坦言：「隨著年紀越大，感覺很難才會有，就算條件可以，差那一點就是那一點。而且覺得將來這位就是陪伴終生的人選，不想再去嘗試，不適合就再找，沒有這樣的時間了，所以覺得要落實一個人很重要。」

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▲ 芷珊姐姐坦言年紀越大越難心動。（曾耀輝攝）

講到條件，芷珊姐姐的要求並不複雜：「心地善良、疼我、細心，最重要能夠溝通到，跟他在一起舒服自然，不用多想活動、話題，兩個人坐著在同一空間，不說話都覺得互通。」

芷珊姐姐也曾遇過有經濟能力、可以照顧她生活的男士：「但又沒有特別感覺，跟他在一起也不是特別高興，那倒不如我自己一個更開心。」

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近年流行以「交友app」結識另一半，芷珊姐姐透露身邊有兩位好友成功透過交友app找到老公：「但她們是圈外人，我是圈內人。首先對方可能會不相信是我本人，萬一知道真正身份，我反而無信心，做我們這一行很容易會開啟自我保護模式。」

記者：陳心怡

同場加映：蔣祖曼專訪