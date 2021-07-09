【校長專訪】上任一年邀視障劏房戶到校分享　救恩校長：關心鄰舍讓學習變得有意義

▲ 歐偉民校長表示，希望學生學會關心鄰舍。

近年直資私立學校校長大執位，救恩學校（小學部）亦歷多番校長人事變動，去年9月，救恩再次迎來新校長——歐偉民。在國際學校任職達16年的歐校長，6年前因信仰辭職投身服侍，直至去年獲教會邀請來到救恩任職。他表示，會保持救恩「Happy School」的理念，透過不同活動和有趣的研習，提升學生的語文能力，也讓學生享受學習，按自己能力興趣發展。

救恩學校（小學部）前校長陳梁淑貞於2018年退休後，由林克忠接任校長一職，惟就任兩年後，林校長在去年轉任宏信書院。其後，曾於國際學校任職16年的歐偉民校長，受教會邀請在去年9月正式加入救恩，擔任校長一職。

雖然上任僅短短一年，而且受疫情影響，學生上學的日子不多，但歐校長已跟學生打成一片。走到校園任何一處，都有學生主動走來打招呼，又拉住他介紹自己的作品等，歐校長都一一回應。

▲ 歐校長與學生打成一片。（曾家文攝）

提升中文語文能力

救恩是家長心中的「Happy School」，歐校長明言，愉快學習、正向教育一向是救恩的辦學理念，他亦會遵從這個方向繼續發展。他強調，愉快學習不止「愉快」，亦不等於沒有功課，而是讓孩子有不同方式去享受做功課。而在他上任後，亦特別重視學生的語文、特別是中文的學習。

語文是一種工具，不但是幫助表達，更是思考工具。很多中學生面對DSE都覺得中文是「死亡之卷」，所以我們要在小學階段讓他們不怕中文。

在提升學生的寫作能力方面，除了鼓勵孩子閱讀，歐校長認為，經歷也很重要，因為可以豐富寫作的內容。而且寫作功課也不是用一支筆、一張紙的傳統方式，歐校長提及，其中一份功課是讓學生與家長在假日去郊遊，然後寫一篇遊記，他們會製作路線圖，貼上圖片、甚至自製模型，然後在一旁以文字描述，用手工的方式呈現描寫文，效果也很好。

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培養學生同理心

學術以外，歐校長亦希望學生培養學生的同理心，懂得關心鄰舍、幫助有需要的人。以往救恩都安排學生出外服務，但在疫情下，歐校長便邀請弱勢社群團隊來訪，與學生講述生活的困難和需要，例如視障人士帶同導盲犬前來，亦有生活在劏房的貧困戶分享，

我們希望學生看見，今天的學習不是為了自己，而是為了將來幫助其他有需要的人，讓學習變得更有意義和立體。

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2022學年小一報名

歐校長指出，救恩校舍不大，每年只能收生3至4班，合共約90至100名新生。去年他剛上任，就收到逾2,000份報名表，即平均每20人爭1個位。他表示，喜歡思考、有創意和善於表達的學生，會較適合入讀救恩。

學校剛於6月中旬及7月初舉辦簡介會，現時亦接受2022/23學年小一入學申請，截止報名日期為7月23日，校方只接受網上申請（按此連結），不會派發申請表。報名時須連同學生相片、過去兩年成績表、其他學習經歷（最多2張紙、即4頁）一併上載提交。

所有報名學生均會獲面試機會，面試將於9月18、20及25日舉行，每名學生只須參與其中一天。歐校長指出，面試分開兩部分，第一部分是小組面見，老師會跟學生玩遊戲，從中了解他們語文和認知能力。第二部分則會跟校長會面，以聊天方式了解學生的個性。

面試用平常心，展示小朋友最真的一面即可。我們不想過分騷擾家長，而且取錄的是學生，因此不會跟家長做面試。

歐校長是三孩爸爸，大女是去年IB 44分「榜眼」，赴英修讀心理學，即睇歐校長育兒心得：https://bit.ly/3wuy3nl

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記者：林愛娜