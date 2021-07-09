【疏離夫妻】丈夫返工背囊藏大堆安全套　港媽無勇氣離婚：唔捨得個家

▲ 有港媽發現丈夫返工背囊藏有大堆安全套，但她未有勇氣離婚。

婚姻需要用心經營，夫妻才能長久走下去。近日有港媽在網上討論區透露，丈夫的返工背囊藏有大堆安全套，她承認夫妻關係疏離，但不敢面對事實與丈夫「攤牌」，因為「唔捨得個家」，也未有勇氣離婚。

坦承夫妻關係疏離

該名港媽本周一（5日）於網上討論區「親子王國」，以「發現老公每日返工既袋有堆condom」為題發文，表示丈夫返工背囊內有數個牌子共10個安全套，反問網民「有咩合理原因一個已婚男人每日返工嘅袋放堆condom？」她指與丈夫育有一個孩子，夫妻關係一直疏離，性生活每1至2個月才有1次。

樓主坦然與丈夫已談不上愛，明白夫妻關係應修補不了，而丈夫不會改變，亦無視她為家庭的付出。她指發現事件的一刻，曾想過即時與丈夫對質，但當想到很大機會鬧至離婚便作罷，只因︰

心底裡唔捨得呢個家，未有勇氣去搞離婚。

沒能力獨力養孩子

而且她認為「篤爆佢都未必肯認」，又透露自己身體出現問題，受不了衝擊，所以暫時不會「攤牌」。她打算待自己冷靜下來，並了解離婚手續後才與丈夫傾。不過，她最難接受︰

呢兩年疫情咁嚴重都要去滾，佢有對我同小朋友條命負責任嗎？

樓主稱丈夫人工不高，還要供樓，但算愛錫孩子，肯花時間陪小朋友。她現在做兼職，經濟能力不足以獨力養孩子，只能靠丈夫給予家用。有朋友建議她接受婚姻輔導，嘗試挽救婚姻，她雖覺得幫助不大，但願意一試「至少我盡了力」。

網民︰早日「攤牌」

不少網民向港媽提出意見，有人建議她早日與丈夫傾談，了解事件的來龍去脈，如果有意挽救婚姻，更不應拖延。有網民留言「樓主心中有數，只是無勇氣行下一步」、「女人要對自己好啲，為咩事要屈就」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳