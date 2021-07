▲ 《奇幻魔法屋》

迪士尼第60部動畫電影《奇幻魔法屋》(Encanto),由《優獸大都會》(Zootopia)金像班底製作,最新預告片曝光。

《奇幻魔法屋》故事設定於哥倫比亞,充滿神秘色彩的山中秘境,由畫面到音樂都充滿熱情的南美色彩。電影所有音樂由曾獲艾美獎、格林美獎、東尼獎的配樂大師林曼紐米蘭達(Lin-Manuel Miranda)一手包辦。

米蘭達曾編寫大熱百老匯歌劇《咸美頓》(Hamilton),並榮獲「最佳音樂劇」、「最佳原創音樂」及「最佳書藉」。另外,他憑《魔海奇緣》的《How Far I’ll Go》獲提名奧斯卡「最佳電影原創音樂創作」(Best Achievement in Music Written for Motion Pictures(Original Song)。

林曼紐米蘭達表示,今次創作《奇幻魔法屋》為了啟發更多創作靈感,甚至親身去到當地體驗,好讓觀眾享受電影時也仿如去了一次南美之旅。