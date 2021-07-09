【疫苗獎賞】恒基公布首輪疫苗抽獎結果　下輪抽獎將於7月19日截止登記（內附得獎者名單）

▲ 恒基公布首輪疫苗抽獎結果，下一輪抽獎將於7月19日截止登記。

恒基兆業集團上月宣布推出「疫苗接種鼓勵計劃」，舉辦六次抽獎活動，鼓勵市民盡快接種新冠疫苗。首五次抽獎每次均設「金獎」名額20個，各可得9999實金乙両。集團已於昨日(8日)第一輪抽獎，今日於網頁公布第一輪抽獎結果，首輪得獎者可於下周一至7月27日領獎。

下一輪抽獎已於7月6日開始登記，7月19日截止，7月22日抽獎並於翌日公布結果。每位參加者只需登記一次。在首5次抽獎中，如合資格的參加者未有抽中，會自動參與下一次抽獎。

第一至第五次抽獎活動，每次送出「金獎」名額20個，各可得9999實金乙両。9月舉行大抽獎，頭獎可獨得價值超過港幣100萬元的9999實金60両；二獎二名，各可得9999實金30両；三獎八名，各可得9999實金10両。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

另每一輪抽獎均設有開心獎，送出商場電子購物禮券港幣$1,000，每次名額100個；超市零售現金券港幣$1,000，每次名額100個。六次抽獎活動合共提供逾1,300個中獎機會。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡