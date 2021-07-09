【升中註冊】教科書疫下加價　真光女書院中一全套教科書逾5,100元

▲ 不少家長在註冊後取得中一書單，隨即到書店購買教科書。（陳永康攝）

升中放榜後，昨日開始中一註冊日。不少家長在註冊後取得中一書單，隨即到書店購買教科書。本報統計部分學校書單，發現多所學校的中一全套教科書價已突破5,000元。

本報統計10間中學的新學年書單，連同中英文字典及地圖等參考書，全套中一教科書售價介乎3,000多至近5,200元，當中有3間學校全套教科書售價突破5,000元，有3間學校為4,000多元。10間學校中，中一書單最貴的嘉諾撒聖心書院，全套中一教科書需5,193.5元，包括一本298元的英文字典，註明是參考書，家長可考慮是否購買；另外數本教科書，包括英文科、家政科等，在中二、三時仍會使用。

而根據真光女書院的書單，中一生所需教科書的價錢為5,177元，單計英文科4本教科書、作業、語法及聆聽練習，價錢合共為1,010元，數學科6本教科書及作業價亦須995元，包括兩本中二教科書。

真光女書院校長譚劍虹解釋，為配合學生的英語程度，並讓學生學習較地道的英文，學校選擇外國出版社的英文教科書，價錢會較貴。至於數學科，譚劍虹說，學校要求購買中二上學期的教科書，是因數學科的教學進展較快，中一下學期便會開始教授中二課程。譚劍虹指出，學校本身獲不少校友提供津貼，協助有需要的同學在學習、課外活動上的開支，有需要的同學可向校方申請。

教育局自2020/21學年起，為日校學生提供2,500元學生津貼的安排恒常化，學校於開學後可領取申請表格，家長填妥後再交由當局跟進。

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記者：黃悅晴