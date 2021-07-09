  • 35°C
香港時間 : 2021709日 (週五) 14:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶劫候查】涉搶3輛的士共2,900元及逃避約200元車資　29歲無業男被捕

社會 13:51 2021/07/09

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

29歲男疑犯涉及3宗的士搶劫，涉款2,900元及約200元逃避車資款項。（黃傑偉攝）

警方昨日（8日）於葵涌一酒店，拘捕一名涉及搶劫及逃避繳付車資男子，男子報稱無業，29歲姓張，涉及3宗的士搶劫，涉款2,900元及約200元逃避車資款項。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

警方早前接獲3名49至73歲的士司機報案，指遭到一名假扮乘客男子，以只有1,000元大額紙幣為藉口要求找續，當的士司機準備好找續現金後，男子即搶去現金並不付車資而逃去。

警方葵青警區刑事調查隊第5隊接手跟進，經過情報分析及深入調查後鎖定一名目標男子，昨日於葵涌一酒店內拘捕一名涉案29歲姓張無業男子，被捕人報稱居於酒店，並不斷轉酒店地點， 警方調查發現疑匪專揀較晚時間，及方便逃走地點為目的地，涉及3宗的士搶劫，涉款2,900元， 及約200元逃避繳付車資款項， 男子現正扣留調查中。

葵青警區總督察周健鴻呼籲，市民如目擊事發經過或遇到同樣經歷，請聯絡葵青警區刑事調查隊第5隊，或可致電3661 2970。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉

相關文章

【虛構搶劫】涉自編自導被劫珠寶圖騙250萬保險　珠寶店東候審受聘侍應認罪
17:04 2021/05/12
【虛構搶劫】涉自編自導被劫珠寶圖騙250萬保險　珠寶店東候審受聘侍應認罪
【搶劫案】黃大仙鳳德道上月發生搶劫案涉款87萬元現金　警方拘9人部分涉黑社會背景
17:32 2021/05/26
【搶劫案】黃大仙鳳德道上月發生搶劫案涉款87萬元現金　警方拘9人部分涉黑社會背景
【劫便利店】涉持刀搶劫8間便利店逾5.6萬元　3青年認罪候判
12:29 2021/06/01
【劫便利店】涉持刀搶劫8間便利店逾5.6萬元　3青年認罪候判

你可能感興趣

【虛構搶劫】涉自編自導被劫珠寶圖騙250萬保險　珠寶店東候審受聘侍應認罪
17:04 2021/05/12
【虛構搶劫】涉自編自導被劫珠寶圖騙250萬保險　珠寶店東候審受聘侍應認罪
【搶劫案】黃大仙鳳德道上月發生搶劫案涉款87萬元現金　警方拘9人部分涉黑社會背景
17:32 2021/05/26
【搶劫案】黃大仙鳳德道上月發生搶劫案涉款87萬元現金　警方拘9人部分涉黑社會背景
【劫便利店】涉持刀搶劫8間便利店逾5.6萬元　3青年認罪候判
12:29 2021/06/01
【劫便利店】涉持刀搶劫8間便利店逾5.6萬元　3青年認罪候判
經濟 搶劫 的士 司機 香港 葵涌 酒店

最高瀏覽

【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
16:43 2021/07/01
【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
17:50 2020/12/01
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別