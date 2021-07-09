【搶劫候查】涉搶3輛的士共2,900元及逃避約200元車資　29歲無業男被捕

▲ 29歲男疑犯涉及3宗的士搶劫，涉款2,900元及約200元逃避車資款項。（黃傑偉攝）

警方昨日（8日）於葵涌一酒店，拘捕一名涉及搶劫及逃避繳付車資男子，男子報稱無業，29歲姓張，涉及3宗的士搶劫，涉款2,900元及約200元逃避車資款項。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

警方早前接獲3名49至73歲的士司機報案，指遭到一名假扮乘客男子，以只有1,000元大額紙幣為藉口要求找續，當的士司機準備好找續現金後，男子即搶去現金並不付車資而逃去。

警方葵青警區刑事調查隊第5隊接手跟進，經過情報分析及深入調查後鎖定一名目標男子，昨日於葵涌一酒店內拘捕一名涉案29歲姓張無業男子，被捕人報稱居於酒店，並不斷轉酒店地點， 警方調查發現疑匪專揀較晚時間，及方便逃走地點為目的地，涉及3宗的士搶劫，涉款2,900元， 及約200元逃避繳付車資款項， 男子現正扣留調查中。

葵青警區總督察周健鴻呼籲，市民如目擊事發經過或遇到同樣經歷，請聯絡葵青警區刑事調查隊第5隊，或可致電3661 2970。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉