【無煙精英】「無煙Teens精英計劃」接受報名 中一至中四同學可參加

▲ 參加者於校內及社區舉辦多元化宣傳活動，鼓勵更多市民建立無煙健康生活。

由香港吸煙與健康委員會（「委員會」）舉辦，並由教育局協辦的「無煙Teens精英計劃」，透過嶄新學習模式、師友分享、境外考察團、大學及機構參觀、暑假實習等體驗活動，加強學生各項技能及生涯規劃，從中了解自我，建立個人未來升學及就業方向，同時讓有興趣投身公共衞生學術領域或行業的中學生及早裝備自己。

在新冠肺炎疫情的影響下，網上教學成為新常態。受疫情影響，實體訓練營改於網上進行，一眾無煙Teens於2020年聖誕假期間參加「虛擬無煙大本營」，但無阻他們投入虛擬密室逃脫、線上狼人殺等精彩團體活動，更表示是意想不到的新奇好玩。

委員會將於今年計劃中繼續揉合線上線下的混合模式舉行「無煙學堂」及訓練營，為參加者提供煙草禍害、控煙的知識、戒煙輔導技巧、項目策劃及宣傳技巧等，協助他們於學校及社區籌辦無煙行動，亦在團體遊戲中訓練其領導才能、創意及批判思考，對日後升學就業有莫大裨益。與此同時，透過機構及大學參觀、活動策劃及宣傳技巧工作坊等，令計劃內容更貼地，並擴闊參加者的視野。

經過委員會評審後，得獎隊伍將獲邀於暑假期間參與「無煙遊學團」，屆時將視乎疫情發展到新加坡考察當地控煙措施的落實情況，以及與當地控煙組織交流，了解其推動控煙政策的經驗和增進國際控煙趨勢的知識。而且表現優異的學生亦有機會派往委員會秘書處進行暑期工作實習，體驗職場生活，學習籌辦宣傳活動及推動公共衞生政策，亦為學生未來投身社會積累寶貴的經驗，完成實習的學生將獲發證書，而表現傑出者將獲推薦信。

此外，完成計劃的參加者亦可加入「無煙精英團」，參加委員會的延伸活動，包括師友分享會，由來自醫學、法律、教育、社會服務、商業等不同專業領域及界別的社會賢達擔任良師嚮導角色，引導學生確立目標志向，並分享專業知識及控煙經驗。

「無煙Teens精英計劃」現正接受報名，費用全免，歡迎學校及機構提名2020-2021學年就讀中一至中四的學生或14歲至18歲的青少年參加，詳情可瀏覽網站 ，截止報名日期為2021年7月23日。計劃可列為「德育及公民教育」範疇內，亦可納入計算「其他學習經驗」課時。

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責任編輯：鄺嫻