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【出軌丈夫】人妻趴車頭攔車捉姦　冷血丈夫護已婚小三照踩油開車

親子 16:22 2021/07/09

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女人最怕嫁錯郎！越南網上近日瘋傳一名人妻趴在紅色私家車頭捉姦影片，要求坐在車内的丈夫及小三出來對質，豈料狠夫竟護已婚小三，不顧以肉身攔車的妻子，照踩油開車離去。當妻子跌落車後，狠夫雖停車，非但不關心，還捉實妻子掌摑。大批網民直斥該名丈夫冷血。當地警方介入調查。

綜合越南媒體報道，越南一名人妻獲悉丈夫車載小三出遊，氣得立即到現場，並爬上丈夫紅色私家車引擎蓋上，以肉身擋車，欲阻止他們離開，期間妻子不停大聲叫囂，並要求丈夫和小三下車，惟丈夫堅持不開門。

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從短片所見，現場有不少人圍觀，也有人試圖叫人妻下車惜不果，雖然她要求丈夫下車對質，但丈夫竟置妻子的安危於不顧，照樣踩油開車離開。

報道指，人妻之後體力透支被抛落車，頭著地撞在地上。這時丈夫才將車子停下，妻子痛哭尖叫，雙手捉住丈夫雙臂，惟丈夫並非安慰妻子，反而捉實妻子掌摑，最後妻子大哭，還赤腳跑向小三，有指是跑去與小三理論。

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大批網民直斥該名丈夫為人冷血，「冷眼看著老婆摔倒在地，飛車而去的行為根本就是謀殺。」也有人認為，人妻為這種男人，拿自己生命開玩笑不值得。

當地傳媒報道，該名人妻和小三同住在鎮上，但2人住在不同區域，該名丈夫並不富裕，做小生意多年才儲到錢買車，而小三是一名已婚人妻。

當地警方目前已介入調查，如涉及婚外情，當事人可能已違反婚姻家庭法，而趴在引擎蓋屬違犯交通管制行為，將交由交警部門處理。

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責任編輯：王明芳

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