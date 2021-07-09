【新冠肺炎】確診媽媽懷孕29周緊急剖腹產女　BB出世一個月母女終首次見面

▲ 美國一名媽媽在懷孕時感染新冠肺炎，需緊急剖腹生產，一個月後才初次與女兒見面。

全球新冠肺炎疫情持續，各國已開始為民眾接種疫苗，但當中有不適合打針的人士。在美國，一名準媽媽在懷孕時不幸感染新冠肺炎，經醫生評估後認為不適合接種疫苗，而該名媽媽身體每況愈下，最終在懷孕29周時，需要緊急剖腹產女。母女在一個月後才首次見面，令人百感交集。

▲ Jennifer在懷孕29周緊急剖腹產女，母女平安。（《GMA》圖片）

確診新冠肺炎時懷孕24周

據美國廣播公司節目《Good Morning America》報道，來自加州的34歲女子Jennifer Nash在今年3月，懷孕24周時確診新冠肺炎。最初Jennifer在家中自我隔離，但仍然將病毒傳染給同住的丈夫和2歲女兒。

然而Jennifer情況越來越差，在3月30日被送院後，一直留在當地醫院接受治療。由於情況嚴重，她其後被轉送到洛杉磯的大型醫院。Jennifer需要用呼吸機和人工心肺機，以協助呼吸和維持心臟及肺部的功能。

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需進行剖腹生產 母女平安

在5月1日，醫生告知Jennifer的丈夫，太太情況轉差，有機會需要進行緊急剖腹取出嬰兒。兩日後，醫生為Jennifer注射鎮靜劑，讓她在昏迷狀態中生產。女兒於29周出生，僅重2磅13安士，並無感染新冠肺炎。她隨即被送到新生嬰兒深切治療部（NICU）留醫。Jennifer丈夫在接受訪問時感嘆：

我們以為太太會捱不過手術，也不知道女兒日後的健康狀況會怎樣。

一個月後，Jennifer稍有好轉能張開雙眼，醫護團隊認為應讓Jennifer看看女兒，給予她動力。當Jennifer看到女兒時感動落淚，丈夫亦坦言曾經以為不會看到這一幕，心情百感交集。

Jennifer日漸康復，現正接受物理治療，重新學習走路和說話。雖然醫生指不清楚新冠肺炎會為Jennifer帶來甚麼後遺症，但丈夫認為母女平安已是個奇蹟。

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責任編輯：王明芳