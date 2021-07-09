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【限聚令】當局指3名被票控官員誤以為聚會地點屬私人地方　晚宴屬普通社交聚會

社會 14:14 2021/07/09

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入境處處長區嘉宏和海關關長鄧以海在3月涉違反限聚令被票控，兩人指日後出席活動會加倍謹慎。（資料圖片）

3名高官今年3月在灣仔私人會所聚餐時，涉嫌違反4人限聚令被票控5,000元。保安局今日（9日）表示，警方是調查一宗刑事案件期間，發現有人違反限聚令。由於該宗刑事案件已進入司法程序，細節不會透露。
 
保安局副局長區志光、入境事務處處長區嘉宏及海關關長鄧以海就出席晚宴違反限聚令作進一步澄清，出席晚宴的特區政府官員只有3人。他們是接受邀請出席，宴請人士表示晚宴地點是私人地方，因此誤以為地點不受限聚令所規管。

保安局強調晚宴菜式是一般火鍋食材，3人工作需要經常與社會各界聯繫，當日晚宴是普通社交聚會，並指3名官員承認有疏忽及敏感度不足，就事件表示歉意，日後出席活動會加倍謹慎，強調3名官員不涉及上述的刑事案件。

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記者：陳麗娜

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