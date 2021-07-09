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【變種病毒】本港錄一宗荷蘭輸入個案　已打2劑復必泰18歲男染L452R

社會 14:34 2021/07/09

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

本港錄一宗荷蘭輸入個案，已打2劑復必泰18歲男染L452R。

衞生署衞生防護中心公布，今日（９日）本港只新增一宗輸入確診個案，至今本港個案累計11950宗（包括11949宗確診個案和一宗疑似個案）；另有少於5宗初步確診。

今唯一一宗個案涉及一名18歲男患者，他於7月5日乘坐QR818從荷蘭抵港，無病徵，居於西營盤華美達海景酒店，於第3日取樣驗出確診並帶有L452R變種病毒株；其於6月及7月已打2劑復必泰疫苗。

此外，昨被私營化驗所驗出初步陽性的哈薩克斯坦駐港總領事館39歲職員，其相關樣本經衞生署公共衞生化驗服務處進行的覆檢結果為不確定，他入院後病毒檢測亦呈陰性，而他體內是否有抗體則仍在調查中，詳情請看：【下一頁

衞生防護中心指，該名人士暫不列為初步確診，目前仍須留院再作檢測以作進一步確認；此外，他於4月及5月已接種兩劑「​衛星5號」（Sputnik V5）疫苗。

同場加映，中年男士常腰痛以為休息不足，求醫後揭患晚期前列腺癌：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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