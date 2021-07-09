【變種病毒】本港錄一宗荷蘭輸入個案　已打2劑復必泰18歲男染L452R

▲ 本港錄一宗荷蘭輸入個案，已打2劑復必泰18歲男染L452R。

衞生署衞生防護中心公布，今日（９日）本港只新增一宗輸入確診個案，至今本港個案累計11950宗（包括11949宗確診個案和一宗疑似個案）；另有少於5宗初步確診。

今唯一一宗個案涉及一名18歲男患者，他於7月5日乘坐QR818從荷蘭抵港，無病徵，居於西營盤華美達海景酒店，於第3日取樣驗出確診並帶有L452R變種病毒株；其於6月及7月已打2劑復必泰疫苗。

此外，昨被私營化驗所驗出初步陽性的哈薩克斯坦駐港總領事館39歲職員，其相關樣本經衞生署公共衞生化驗服務處進行的覆檢結果為不確定，他入院後病毒檢測亦呈陰性，而他體內是否有抗體則仍在調查中，詳情請看：【下一頁】

衞生防護中心指，該名人士暫不列為初步確診，目前仍須留院再作檢測以作進一步確認；此外，他於4月及5月已接種兩劑「​衛星5號」（Sputnik V5）疫苗。

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記者：陳麗娜