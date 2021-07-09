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【消費獎賞】信和下周三推105萬元抽獎　每名參加者最高可獲35,000元

社會 14:41 2021/07/09

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

(信和提供)

信和集團商場與虛擬銀行livi bank於7月14日推出「拉闊生活百萬賞」，派105萬元現金回贈。市民於參與商場以電子消費滿300元即可參加抽獎，連續7個星期，每星期送出5,000元S現金券30份或3,000 S點數。livi bank用戶及S+ REWARDS會員可獲得加倍抽獎機會，信和集團預期在連串推廣活動的帶動下，人流及生意額較去年同期將會分別上升 20%及25%。

參加者需於屯門市廣場 、奧海城、荃新天地或中港城以電子貨幣單一消費滿300元，即可賺取1張抽奬券。S+ REWARDS會員成功登記點數後可額外賺取2倍抽獎券，livi bank用戶可享額外5倍抽獎機會，持有「livi」勳章之S+ REWARDS會員每星期最多可獲16張抽獎券贏大獎。而抽獎機會每星期累積，參與者有機會贏取共35,000元現金回贈。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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