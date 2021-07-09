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【維港海濱】政府招標興建東區走廊行人板道　料2025年第2季完成工程

社會 15:06 2021/07/09

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政府招標興建東區走廊行人板道。（資料圖片）

土木工程拓展署今日（9日）刊憲，為「東區走廊下之行人板道」合約招標，截標時間為今年9月17日中午12時。工程預計於2021年12月展開，需時約40個月完成。

工程主要包括： 

  • 提供一條長約2.2公里、寬約10米的行人板道作為行人通道和供不同人士使用的「共融通道」，其中包含九個連繫內陸的連接點、六個觀景台及一個釣魚平台；
  • 興建三條開合橋；
  • 提供建築特色及配套設施，例如屏障、玻璃欄杆、座位、飲水機、廁所、售物亭及一個位於海裕街的管理處；
  • 美化、改建及活化擬議板道沿途的現有設施，例如北角海濱花園、糖水道碼頭、北角汽車渡輪碼頭、海裕街以及東區走廊結構；
  • 進行相關附屬工程，包括道路、排水、排污、公用設施、街道照明、機電、供水和交通工程；以及
  • 就上述工程進行環境監察及審核計劃。 

土木工程拓展署已委託邁進基建環保工程顧問有限公司負責工程的設計和監督。有意投標者可向該公司索取投標表格和進一步資料，地址為香港黃竹坑道33-35號創協坊10樓。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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