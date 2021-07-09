【DSE學生必去】全港最多英國大學選擇的教育展

香港中學文憑試（DSE）放榜在即，學生及家長除了緊張成績之外，更會迫切地為自己制訂升學出路。而做決定之前，學生和家長都必須先了解各種選擇，才能做到最恰當和適合自己的安排。

雖然本地大學及院校新增不同學科選擇和增加學位，但依然有很多學生選擇到英國升學。大部分英國大學已經回復正常課堂模式，航班恢復有限度班次，令香港學生重拾對英國升學的信心。學生始終嚮往到外國感受良好學習環境；亦有學生選擇到外國修讀一些特別的學科。

琥珀教育獨家 劍橋大學St John’s College招生

入讀劍橋不是夢？琥珀教育獨家邀請到劍橋大學St John’s College教授Dr. Matthias Dörrzapf參加「英國教育展2021」，更是官方代表協助學生申請劍橋大學香港學生獎學金，到場的學生家長可直接與教授實時對話或參加講座了解2022年度大學課程及獎學金資訊。劍橋大學 St John’s College 歷史悠久，其小組教學模式亦是世界公認最好之一。學院致力於香港招收有才華、有潛質的學生，表現優秀的學生更有機會獲得獎學金。琥珀教育集團行政總裁李植寧指：「近年不少英國大學積極招收國際學生，St John’s College為能力不錯的香港學生，設立包括專屬獎學金，每年名額約10個」。有興趣的學生可立即登記參加展覽。

DSE學生應把握教育展即場面試機會



普遍英國大學均接受學生以DSE成績作評核標準，學生透過UCAS(英國大學聯招系統)申請英國大學。每年7月1日之後，學生可透過UCAS Clearing申請尚有學額的大學課程。



7月21日收到DSE成績後，已經申請了UCAS的學生可以立即發送DSE成績副本給教育顧問，並親自去英國教育展即場與大學代表面試，若果即日確認學位的話便可立即預約辦理簽證，趕及9月入讀大學！



另一方面，未申請UCAS的學生必須攜帶DSE成績正本參加英國教育展，教育顧問將即時協助申請UCAS及即場於展覽尋找合適的學校，同樣有機會即日獲得大學取錄！值得一提的是大部份英國大學均需要DSE成績副本作申請文件，SMS成績未必獲大學接受！



確認學位後，學生便要處理簽證及安排肺結核測試，琥珀教育專業簽證團隊將會即場協助簽證申請及檢查所需文件，我哋亦與指定醫療機構合作，提供特快簽證驗身預約服務，一站式服務務求令學生以最快時間準確地完成入學程序！

琥珀教育將於7月21日（DSE放榜日）及22日上午11時至下午7時在金鐘JW萬豪酒店3樓舉行「英國教育展2021」，為有意到英國升學的學生提供升學資訊。當日超過60間英國院校代表參與，包括University of Bristol、Lancaster University、University of Exeter、University of Nottingham、University of East Anglia等頂尖大學，我們亦是110間英國大學的官方合作代表，為學生提供全港最多的英國大學及課程選擇！

英國院校的資料以外，琥珀教育於7月24日及25日（星期六及日）中午12時至下午7時在金鐘港麗酒店大禮堂舉行「英澳加教育展2021」。屆時超過40間英國、澳洲及加拿大院校與學生及家長直接對話，提供2021升學資訊及現場面試招生。

有興趣的學生及家長，屆時可攜帶DSE成績、護照、IELTS成績單及UCAS資料出席。

英國教育展2021 (DSE放榜日招生展)

日期：2021年7月21日及22日(星期三及四)

時間：上午11時至下午7時

地點：金鐘JW萬豪酒店3樓

（太古廣場 – 港鐵金鐘站F出口）

Level 3, JW Marriott Hotel Hong Kong

英澳加教育展2021

日期：2021年7月24日及25日(星期六及日)

時間：中午12時至下午7時

地點：金鐘港麗酒店大禮堂

（太古廣場 – 港鐵金鐘站F出口）

Grand Ballroom, Conrad Hong Kong

琥珀教育：

查詢：2377-7880 (旺角)、2377-7889(尖沙咀)、2377-7888(灣仔琥珀薈)



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