【DSE學生必去】全港最多英國大學選擇的教育展

香港中學文憑試(DSE)放榜在即,學生及家長除了緊張成績之外,更會迫切地為自己制訂升學出路。而做決定之前,學生和家長都必須先了解各種選擇,才能做到最恰當和適合自己的安排。

雖然本地大學及院校新增不同學科選擇和增加學位,但依然有很多學生選擇到英國升學。大部分英國大學已經回復正常課堂模式,航班恢復有限度班次,令香港學生重拾對英國升學的信心。學生始終嚮往到外國感受良好學習環境;亦有學生選擇到外國修讀一些特別的學科。

琥珀教育獨家 劍橋大學St John’s College招生

入讀劍橋不是夢?琥珀教育獨家邀請到劍橋大學St John’s College教授Dr. Matthias Dörrzapf參加「英國教育展2021」,更是官方代表協助學生申請劍橋大學香港學生獎學金,到場的學生家長可直接與教授實時對話或參加講座了解2022年度大學課程及獎學金資訊。劍橋大學 St John’s College 歷史悠久,其小組教學模式亦是世界公認最好之一。學院致力於香港招收有才華、有潛質的學生,表現優秀的學生更有機會獲得獎學金。琥珀教育集團行政總裁李植寧指:「近年不少英國大學積極招收國際學生,St John’s College為能力不錯的香港學生,設立包括專屬獎學金,每年名額約10個」。有興趣的學生可立即登記參加展覽。

DSE學生應把握教育展即場面試機會



普遍英國大學均接受學生以DSE成績作評核標準,學生透過UCAS(英國大學聯招系統)申請英國大學。每年7月1日之後,學生可透過UCAS Clearing申請尚有學額的大學課程。



7月21日收到DSE成績後,已經申請了UCAS的學生可以立即發送DSE成績副本給教育顧問,並親自去英國教育展即場與大學代表面試,若果即日確認學位的話便可立即預約辦理簽證,趕及9月入讀大學!



另一方面,未申請UCAS的學生必須攜帶DSE成績正本參加英國教育展,教育顧問將即時協助申請UCAS及即場於展覽尋找合適的學校,同樣有機會即日獲得大學取錄!值得一提的是大部份英國大學均需要DSE成績副本作申請文件,SMS成績未必獲大學接受!



確認學位後,學生便要處理簽證及安排肺結核測試,琥珀教育專業簽證團隊將會即場協助簽證申請及檢查所需文件,我哋亦與指定醫療機構合作,提供特快簽證驗身預約服務,一站式服務務求令學生以最快時間準確地完成入學程序!

琥珀教育將於7月21日(DSE放榜日)及22日上午11時至下午7時在金鐘JW萬豪酒店3樓舉行「英國教育展2021」,為有意到英國升學的學生提供升學資訊。當日超過60間英國院校代表參與,包括University of Bristol、Lancaster University、University of Exeter、University of Nottingham、University of East Anglia等頂尖大學,我們亦是110間英國大學的官方合作代表,為學生提供全港最多的英國大學及課程選擇!

英國院校的資料以外,琥珀教育於7月24日及25日(星期六及日)中午12時至下午7時在金鐘港麗酒店大禮堂舉行「英澳加教育展2021」。屆時超過40間英國、澳洲及加拿大院校與學生及家長直接對話,提供2021升學資訊及現場面試招生。

有興趣的學生及家長,屆時可攜帶DSE成績、護照、IELTS成績單及UCAS資料出席。

英國教育展2021 (DSE放榜日招生展)

日期:2021年7月21日及22日(星期三及四)

時間:上午11時至下午7時

地點:金鐘JW萬豪酒店3樓

(太古廣場 – 港鐵金鐘站F出口)

Level 3, JW Marriott Hotel Hong Kong

英澳加教育展2021

日期:2021年7月24日及25日(星期六及日)

時間:中午12時至下午7時

地點:金鐘港麗酒店大禮堂

(太古廣場 – 港鐵金鐘站F出口)

Grand Ballroom, Conrad Hong Kong

琥珀教育:

