【最荀公屋】啟鑽苑公屋300呎月租約$2,830　預派準租戶：心情興奮等8年終見希望

▲ 啟鑽苑預計9月入伙，現正預派單位予合資格公屋輪候冊家庭。

鑽石山前大磡村地皮，港鐵兩綫匯聚，附近配套成熟，正在發展7座公營房屋。其中啟鑽苑的出租公屋部分佔兩座，共1,018伙料9月入伙。房委會即日起預配單位，單位月租每平方呎只需8.71元；有準租戶今日（9日）辦理預配手續時稱，心情興奮恍如中大獎，又稱苦等多年公屋也值得。更有準租戶心情大好，向TOPick記者展示OK手勢，示意滿意預派結果。

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獲得預派啟鑽苑單位的翁生、翁太稱，排市區公屋已經8年多，一直在香港居住。翁生慨嘆香港樓價貴，「根本無可能買樓，咁貴點買？都係要等公屋。」翁太透露，第一次預派就派中啟鑽苑新樓，聲言好滿意預派結果，收到預派通知書時心情好興奮。「等咗咁多年，終於見到希望。」他們透露，以往跟家翁等6名家人，於東區一公屋單位同住，擠在一塊；現在一家3口終獲派面積約320平方呎單位，日後可享有更多私人空間。

蔡生、蔡太育有兩名兒子，一家4口也將搬進啟鑽苑約325呎的單位。蔡太任職物流，指2012年開始申請公屋，期間入息被指超出門檻，向房委會上訴後得直，繼續輪公屋，等候9年才獲派啟鑽苑。她透露今次是第2次獲預派單位，第1次獲派觀塘翠屏南邨項目，因樓齡舊及交通不便，她未有接受。

蔡太又稱，第2派沒料到獲派全新單位，交通便利兩綫匯聚，她形容心情好開心，恍似中大獎。蔡太稱有待單位9月收鎖匙，之後會盡快遷入，相信新居的居住環境較以往理想。

按房署公布，啟鑽苑單位的最佳租金，每月每平方呎約8.71元，涵蓋啟宏閣和啟雋閣1,018個單位。倘一個3至4人單位面積約325平方呎，推算月租只需約2,832元。

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記者：吳卓峰